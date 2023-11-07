Одеські гіпермаркети почали готуватися до новорічних свят

Новорічні іграшки в одеському магазині. Фото: Новини.LIVE

У той час, коли температура на вулиці сягає до +20 градусів, одесити починають готуватися до новорічних свят. В одному з гіпермаркетів міста вже з'явилися перші тематичні прикраси та навіть ялинки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Прилавки з ялинковими прикрасами. Фото: Новини.LIVE

У скільки обійдеться новорічна ялинка

В одеських магазинах сьогодні можна придбати вічнозелену красуню на будь-який смак та бюджет. В середньому вартістю однієї ялинки становить близько двох тисяч гривень.

Ялинка у гіпермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість новорічних прикрас

Зазначимо, що сегмент новорічних прикрас дуже широкий, проте за основні елементи такі як гірлянди, ялинкові іграшки, предмети декору одеситам доведеться віддати від трьох тисяч гривень.

Новорічні прикраси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2023 почне діяти новоюліанський церковний календар. Тепер багато святкових дат зміняться. Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня. Водохреща, Святого Миколая, Покрова Богородиці також відзначатимемо не так, як раніше.