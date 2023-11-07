Одесские гипермаркеты начали готовиться к новогодним праздникам

Новогодние игрушки в одесском магазине. Фото: Новини.LIVE.

В то время, когда температура на улице достигает +20 градусов, одесситы начинают готовиться к новогодним праздникам. В одном из гипермаркетов города уже появились первые тематические украшения и даже елки.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Прилавки с елочными украшениями. Фото: Новини.LIVE.

Во сколько обойдется новогодняя елка

В одесских магазинах сегодня можно приобрести вечнозеленую красавицу на любой вкус и бюджет. В среднем стоимость одной елки составляет около двух тысяч гривен.

Елка в гипермаркете. Фото: Новини.LIVE.

Стоимость новогодних украшений

Отметим, что сегмент новогодних украшений очень широк, однако за основные элементы, такие как гирлянды, елочные игрушки, предметы декора одесситам придется отдать от трех тысяч гривен.

Рождественские украшения. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2023 года начнет действовать новоюлианский церковный календарь. Теперь многие праздничные даты изменятся. Рождество официально перенесут на 25 декабря. Крещение, Святого Николая, Покрова Богородицы также будем отмечать не так, как раньше.