Новорічна Одеса приваблює та зачаровує, яка вона цього року — фоторепортаж

Новорічна вітрина в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Святковий настрій заходить у кожен куточок Одеси, де місцеві магазини "повним ходом" уже прикрашають свої вітрини. Центр міста поступово наповнюється новорічною атмосферою. Кав'ярні та ресторани пропонують святкові меню та затишок для святкування.

Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися головними вулицями міста і зафільмували підготовку до свят.

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Святкова атмосфера на Дерибасівській

Всі дороги ведуть до Дерибасівської, де велика новорічна ялинка і яскрава ілюмінація створюють атмосферу казкового свята. Також на головній вулиці міста вже відкрився Різдвяний ярмарок з прикрашеними вітринами.

Люди дивляться на головну ялинку Одеси. Фото: Новини.LIVE

Різдвяний ярмарок на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Новорічні вітрини в Одесі

Магазинні вітрини в центрі міста вражають своєю креативністю та використанням світлових ефектів. Від абстрактних композицій до реалістичних історій – світлові експлозії роблять вітрини чарівною подорожжю.

Ялинка та гноми в одній із вітрин в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Прикрашена ялинка та новорічні фігурки. Фото: Новини.LIVE

Кожна вітрина містить свою історію — чи то казкову, чи то реальну. Відтворені зимові сцени, яскраві подарунки та новорічні символи роблять прогулянку центром міста неперевершеним враженням.

Прикрашені новорічні ялинки та вінок. Фото: Новини.LIVE

Новорічні пакунки та сніжинки. Фото: Новини.LIVE

Яскравість та креативність одеських вітрин перетворюють центр міста в справжню казку, де кожен магазин конкурує за увагу своєю унікальною історією та святковою атмосферою.

Новорічна ялинка та білий олень. Фото: Новини.LIVE

Новорічні сніговики. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до Нового року в Одесі

Нагадаємо, Одеса готується до святкування Нового року. На Дерибасівській уже прикрасили головну ялинку, а вітрини ресторанів перетворилися на справжні новорічні шедеври, але які витрати чекають на тих, хто вирішив відсвяткувати свято у місті на морському узбережжі?

Прикрашений кульками вхід в магазин. Фото: Новини.LIVE

Також ми повідомляли, в Одесі з кожним днем з'являється дедалі більше ялинкових базарів. Цього року святковий ринок дещо змінив свій масштаб продажів та ціновий сегмент.

Прикрашені золотистими новорічними кульками двері в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Додамо, 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу.