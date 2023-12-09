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Новорічна Одеса — скільки коштуватиме святкування та відпочинок у місті

9 грудня 2023 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Новорічна Одеса — скільки коштуватиме святкування та відпочинок у місті
Новорічна ялинка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса готується до святкування Нового року. На Дерибасівській уже прикрасили головну ялинку, а вітрини ресторанів перетворилися на справжні новорічні шедеври, але які витрати чекають на тих, хто вирішив відсвяткувати свято у місті на морському узбережжі?

Новини.LIVE дізналися скільки коштуватиме святкування Нового року в Одесі для гостей міста.

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Для тих, хто вже розпочав планувати подорож, важливо врахувати витрати на транспорт. Поїздка з Києва до Одеси у плацкарті обійдеться від 231 грн, а в купе – від 431 грн. Для любителів автобусних маршрутів вартість квитка становитиме не менше 450 грн.

Проживання та харчування

Якщо ви вже обрались у подорож, не забувайте про проживання. Вартість номера в готелі з 30 грудня до 1 січня складе від 2 700 до 3 500 грн за двох осіб. Квартира на три доби обійдеться від 3 600 до 5 тис. грн за двох.

Обід у кафе чи ресторані в межах 300 грн на двох, а доставлення їжі обійдеться від 500 грн. Екскурсії можуть збільшити витрати на 350 грн з людини у групі чи 1 тис. грн за приватну екскурсію для чотирьох осіб.

Разом взяті витрати на транспорт, проживання, харчування та розваги становитимуть приблизно 7 500 грн за двох осіб. 

Нагадаємо, в Одесі з кожним днем з'являється дедалі більше ялинкових базарів. Цього року святковий ринок дещо змінив свій масштаб продажів та ціновий сегмент.

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