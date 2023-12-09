Новогодняя Одесса — сколько обойдется празднование и отдых в городе

Новогодняя елка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса готовится к празднованию Нового года. На Дерибасовской уже украсили главную елку, а витрины ресторанов превратились в настоящие новогодние шедевры, но какие расходы ждут тех, кто решил отпраздновать праздник в городе на морском побережье?

Новини.LIVE узнали, сколько будет стоить празднование Нового года в Одессе для гостей города.

Читайте также:

Поездка: Киев — Одесса

Для тех, кто уже начал планировать поездку, важно учесть расходы на транспорт. Поездка из Киева в Одессу в плацкарте обойдется от 231 грн, а в купе — от 431 грн. Для любителей автобусных маршрутов стоимость билета составит не менее 450 грн.

Проживание и питание

Если вы уже выбрались в путешествие, не забывайте о проживании. Стоимость номера в отеле с 30 декабря по 1 января составит от 2 700 до 3 500 грн за двух человек. Квартира на трое суток обойдется от 3 600 до 5 тыс. грн за двоих.

Обед в кафе или ресторане в пределах 300 грн на двоих, а доставка еды обойдется от 500 грн. Экскурсии могут увеличить расходы на 350 грн. с человека в группе или 1 тыс. грн. за частную экскурсию для четырех человек.

Итого взятые расходы на транспорт, проживание, питание и развлечения составят примерно 7 500 грн за двух человек.

Напомним, в Одессе с каждым днем появляется все больше елочных базаров. В этом году праздничный рынок изменил свой масштаб продаж и ценовой сегмент.