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Новогодняя Одесса привлекает и очаровывает, какая она в этом году — фоторепортаж

10 декабря 2023 20:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Новогодняя Одесса привлекает и очаровывает, какая она в этом году — фоторепортаж
Новогодняя витрина в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Праздничное настроение входит в каждый уголок Одессы, где местные магазины "полным ходом" уже украшают свои витрины. Центр города постепенно наполняется новогодней атмосферой. Кафе и рестораны предлагают праздничные меню и уют для празднования.

Корреспонденты Новини.LIVE прогулялись по главным улицам города и сняли подготовку к праздникам.

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Праздничная атмосфера на Дерибасовской

Все дороги ведут к Дерибасовской, где большая новогодняя елка и яркая иллюминация создают атмосферу сказочного праздника. Также на главной улице города уже открылась Рождественская ярмарка с украшенными витринами.

Люди смотрят на главную елку Одессы. Фото: Новини.LIVE
Рождественская ярмарка на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Новогодние витрины в Одессе

Магазинные витрины в центре города поражают своей креативностью и световыми эффектами. От абстрактных композиций до реалистических историй — световые эксплозии делают витрины волшебным путешествием.

Елка и гномы в одной из витрин в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Украшенная елка и новогодние фигурки. Фото: Новини.LIVE

Каждая витрина содержит свою историю — будь то сказочная или реальная. Воспроизведенные зимние сцены, яркие подарки и новогодние символы делают прогулку по центру города непревзойденным впечатлением.

Украшенные елки и венок. Фото: Новини.LIVE
Новогодние свертки и снежинки. Фото: Новини.LIVE

Яркость и креативность одесских витрин превращают центр города в настоящую сказку, где каждый магазин конкурирует своими уникальной историей и праздничной атмосферой.

Рождественская елка и белый олень. Фото: Новини.LIVE
Новогодние снеговики. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к Новому году в Одессе

Напомним, Одесса готовится к празднованию Нового года. На Дерибасовской уже украсили главную елку, а витрины ресторанов превратились в настоящие новогодние шедевры, но какие расходы ждут тех, кто решил отпраздновать праздник в городе на морском побережье?

Украшенный шариками вход в магазин. Фото: Новини.LIVE

Также мы сообщали, что в Одессе с каждым днем появляется все больше елочных базаров. В этом году праздничный рынок изменил свой масштаб продаж и ценовой сегмент.

Украшенные золотыми новогодними шариками двери в центре города. Фото: Новини.LIVE

Добавим, 6 декабря, в честь Дня Святого Николая, в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.

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