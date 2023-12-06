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Свято наближається — в Одесі запалили новорічну ялинку

6 грудня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Свято наближається — в Одесі запалили новорічну ялинку
Ялинка на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій та поділилися враженнями.

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Традиційно урочистий захід відкрив сам Святий Миколай, також на святі був присутній міський голова Геннадій Труханов та побажав усім містянам мирного неба. 

"Я сьогодні вдячний всім, хто зміг влаштувати це свято. Окремо — музикантам за те, що вони дають можливість людям відчути себе у безпеці", — сказав міський голова. 

Виступ оркестру. Фото: Новини.LIVE

Одесити в захваті від зеленої красуні

Місцеві мешканці зазначають, що попри холод, вони задоволені тим, що є змога хоча б не надовго зануритися в атмосферу свята та забути про війну 

"Мені дуже сподобалося свято. Ялинка неймовірна, концерт чудовий. Видно, що орні затори постаралися для людей", — сказала одеситка Альбіна.

Люди прийшли на відкриття ялинки. Фото: Новини.LIVE

Також містяни наголошують, що у найбільшому захваті були саме діти, яким так необхідно відчувати магію та передноворічні чудеса. 

"Я дуже вдячна усім, хто створив це свято сьогодні. Ми в захваті, що в Одесі не було обмежень, як у більшості містах, та все ж встановили ялинку тут, на Дерибасівській. Ми обовʼязково ще не раз прийдемо до неї на прогулянку", — сказала містянка Анастасія. 

Нагадаємо, у грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Попри те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан

Також ми писали, що Укрзалізниця на період новорічних свят призначила додаткові поїзди з Одеси. Йдеться про найпопулярніші напрямки — до Києва та Львова. 

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