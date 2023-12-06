Праздник приближается — в Одессе зажгли новогоднюю елку

Елка на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 декабря, в честь Дня Святого Николая, в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте и поделились впечатлениями.

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Традиционно торжественное мероприятие открыло сам Святой Николай, также на празднике присутствовал городской голова Геннадий Труханов и пожелал всем горожанам мирного неба.

"Я сегодня благодарен всем, кто смог устроить этот праздник. Отдельно — музыкантам за то, что они дают возможность людям почувствовать себя в безопасности", — сказал мэр.

Выступление оркестра. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в восторге от зеленой красавицы

Местные жители отмечают, что, несмотря на холод, они довольны тем, что есть возможность хотя бы не надолго погрузиться в атмосферу праздника и забыть о войне.

"Мне очень понравился праздник. Елка невероятная, концерт отличный. Видно, что пахотные пробки постарались для людей", — сказала одесситка Альбина.

Люди пришли на открытие елки. Фото: Новини.LIVE

Также горожане подчеркивают, что в самом большом восторге были именно дети, которым так необходимо чувствовать магию и предновогодние чудеса.

"Я очень благодарна всем, кто создал этот праздник сегодня. Мы в восторге, что в Одессе не было ограничений, как в большинстве городах, и все же установили елку здесь, на Дерибасовской. Мы обязательно еще не раз придем к ней на прогулку", — сказала горожанка Анастасия.

Напомним, в декабре этого года у украинцев будет 10 выходных. Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.

Также мы писали, что Укрзализныця на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда из Одессы. Речь идет о самых популярных направлениях — в Киев и Львов.