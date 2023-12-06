Укрзалізниця до Нового року призначила додаткові рейси з Одеси — куди саме

Поїзд на одеському залізничному вокзалі. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця на період новорічних свят призначила додаткові поїзди з Одеси. Йдеться про найпопулярніші напрямки — до Києва та Львова.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

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Які поїзди додали

Поїзд № 167/168 Одеса — Львів відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Поїзд № 115/116 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

Нагадаємо, з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 за маршрутом Відень — Чоп — Відень. На станції Чоп він буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Також ми писали, що Укрзалізниця почала беззупинковий пропуск поїздів на ділянці Джурджулешти — Етулія. Відомо, що перший тестовий рейс відбувся 1 грудня і все пройшло вдало.