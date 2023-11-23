В Укрзалізниці створили філію припортових станцій — що відомо
В Укрзалізниці створили філію з забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон.
Про це йшлося під час наради представників товариства з учасниками зернового ринку, пише Rail.insider.
Які припортові станції залучили
- Одеса-Порт,
- Чорноморськ-Порт,
- Поромна,
- Берегова,
- Ізмаїл,
- Миколаїв-Вантажний,
- Жовтнева,
- Херсон.
Також до штату філії увійшли працівники дирекції по роботі з припортовими станціями регіональної філії "Одеська залізниця" (ДН-5).
"Будемо організовувати роботу з подавання/прибирання вагонів, розвивати нові послуги у складі філії, оптимізувати витрати, пов’язані із технологічними процесами роботи нової філії, а також сподіваємося на кращий фінансовий результат роботи нашого підрозділу", — сказав директор підрозділу Іван Ємець.
Експорт через Одеську область
Нагадаємо, станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників.
Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.
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