В Укрзалізниці створили філію припортових станцій — що відомо

Залізниця у порту. Фото: Railway Supply

В Укрзалізниці створили філію з забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон.

Про це йшлося під час наради представників товариства з учасниками зернового ринку, пише Rail.insider.

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Які припортові станції залучили

Одеса-Порт,

Чорноморськ-Порт,

Поромна,

Берегова,

Ізмаїл,

Миколаїв-Вантажний,

Жовтнева,

Херсон.

Також до штату філії увійшли працівники дирекції по роботі з припортовими станціями регіональної філії "Одеська залізниця" (ДН-5).

"Будемо організовувати роботу з подавання/прибирання вагонів, розвивати нові послуги у складі філії, оптимізувати витрати, пов’язані із технологічними процесами роботи нової філії, а також сподіваємося на кращий фінансовий результат роботи нашого підрозділу", — сказав директор підрозділу Іван Ємець.

Експорт через Одеську область

Нагадаємо, станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників.

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.