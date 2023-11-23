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В Укрзалізниці створили філію припортових станцій — що відомо

23 листопада 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Укрзалізниці створили філію припортових станцій — що відомо
Залізниця у порту. Фото: Railway Supply
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Укрзалізниці створили філію з забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон. 

Про це йшлося під час наради представників товариства з учасниками зернового ринку, пише Rail.insider.

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Які припортові станції залучили

  • Одеса-Порт,
  • Чорноморськ-Порт,
  • Поромна,
  • Берегова,
  • Ізмаїл,
  • Миколаїв-Вантажний,
  • Жовтнева,
  • Херсон.

Також до штату філії увійшли працівники дирекції по роботі з припортовими станціями регіональної філії "Одеська залізниця" (ДН-5).

"Будемо організовувати роботу з подавання/прибирання вагонів, розвивати нові послуги у складі філії, оптимізувати витрати, пов’язані із технологічними процесами роботи нової філії, а також сподіваємося на кращий фінансовий результат роботи нашого підрозділу", — сказав директор підрозділу Іван Ємець.

Експорт через Одеську область 

Нагадаємо, станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників. 

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.

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