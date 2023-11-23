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В Укрзализныце создали филиал припортовых станций — что известно

23 ноября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Укрзализныце создали филиал припортовых станций — что известно
Железная дорога в порту. Фото: Railway Supply
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. "Оператор припортовых станций" уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.

Об этом шла речь во время совещания представителей общества с участниками зернового рынка, пишет Rail.insider.

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Какие припортовые станции привлекли

  • Одесса-Порт,
  • Черноморск-Порт,
  • Паромная,
  • Береговая,
  • Измаил,
  • Николаев-Грузовой,
  • Октябрьская,
  • Херсон.

Также в штат филиала вошли работники дирекции по работе с припортовыми станциями регионального филиала "Одесская железная дорога" (ДН-5).

"Будем организовывать работу по подаче/уборке вагонов, развивать новые услуги в составе филиала, оптимизировать затраты, связанные с технологическими процессами работы нового филиала, а также надеемся на лучший финансовый результат работы нашего подразделения", — сказал директор подразделения Иван Емец.

Экспорт через Одесскую область

Напомним, по состоянию на середину ноября в порты Большой Одессы по железной дороге движется вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.

Также мы писали, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.

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