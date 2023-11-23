В Укрзализныце создали филиал припортовых станций — что известно
В Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. "Оператор припортовых станций" уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.
Об этом шла речь во время совещания представителей общества с участниками зернового рынка, пишет Rail.insider.
Какие припортовые станции привлекли
- Одесса-Порт,
- Черноморск-Порт,
- Паромная,
- Береговая,
- Измаил,
- Николаев-Грузовой,
- Октябрьская,
- Херсон.
Также в штат филиала вошли работники дирекции по работе с припортовыми станциями регионального филиала "Одесская железная дорога" (ДН-5).
"Будем организовывать работу по подаче/уборке вагонов, развивать новые услуги в составе филиала, оптимизировать затраты, связанные с технологическими процессами работы нового филиала, а также надеемся на лучший финансовый результат работы нашего подразделения", — сказал директор подразделения Иван Емец.
Экспорт через Одесскую область
Напомним, по состоянию на середину ноября в порты Большой Одессы по железной дороге движется вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.
Также мы писали, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.
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