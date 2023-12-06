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Укрзализныця к Новому году назначила дополнительные рейсы из Одессы — куда именно

6 декабря 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Укрзализныця к Новому году назначила дополнительные рейсы из Одессы — куда именно
Поезд на одесском железнодорожном вокзале. Фото: Укрзализныця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Укрзализныця на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда из Одессы. Речь идет о самых популярных направлениях — в Киев и Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

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Какие поезда добавили

  • Поезд № 167/168 Одесса-Львов будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.
  • Поезд №115/116 Киев — Одесса будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

Напомним, с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена — Чоп — Вена. На станции Чоп он будет "подвязан" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

Также мы писали, что Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты — Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.

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