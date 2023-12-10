Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі за версією нейромережі NightCafe

У ніч проти 23 липня Одеса вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування. Унаслідок обстрілів сильно постраждав історичний центр міста. Пошкоджень зазнав у томі числі й Спасо-Преображенський кафедральний собор. Зараз він знаходиться на реставрації.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який би міг бути дизайн відновленого Спасо-Преображенського кафедрального собору.

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Фасад Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі за версією нейромережі Leonardo.ai

Історія храму

Спасо-Преображенський кафедральний собор, розташований на Соборній площі, є найбільшим православним храмом в Одесі й своєрідною архітектурною перлиною міста. Будівництво собору розпочалося 228 років тому на честь Миколи Чудотворця.

Проєкт храму доручили архітектору та військовому інженеру Вікентію Ванрезанта. Реалізація будівництва почалася в 1803 році під час управління герцога де Рішельє, який був градоначальником Одеси. Святкове освячення церкви відбулося 25 травня 1809 року.

Дизайн вівтаря Спасо-Преображенського кафедрального собору від нейромережі. Фото: freepick

Зруйнований більшовиками

Злочинне підривання одеської святині — це не перший випадок, історія ще одного такого вчинку налічує понад 90 років тому. 2 березня 1932 року більшовики закрили собор, а вже у 1936 році підірвали дзвіницю та сам собор, перед тим розграбувавши його.

Собор — спадщина ЮНЕСКО

У 2023 році Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі потрапив до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дизайн приміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору від нейромережі. Фото: freepick

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, були й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки окупанти понівечили 29 будинків. Постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, в Одесі вдалося відновити частину даху Спасо-Преображенського кафедрального собору. Цей храм був суттєво пошкоджений влітку російською ракетою. Гроші на ремонт поступили від парафіян та волонтерських організацій.