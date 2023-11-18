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Загадкова історія — який вигляд мала б Одеса у доісторичні часи

18 листопада 2023 18:29
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загадкова історія — який вигляд мала б Одеса у доісторичні часи
Одеса у доісторичні часи. Фото: freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відома нам історія Одеси бере свої початки з шостого сторіччя до нашої ери. Проте ніхто не замислювався про те, який могла мати вигляд південна пальміра у період камʼяного віку.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, якою могла б бути Одеси у часи палеоліту. 

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Коні біля садиби. Фото: freepick
Чорне море у доісторичні часи. Фото: freepick

Зазначимо, що перші люди на теренах сучасної Одеси зʼявилися саме у під час палеоліту. Це були неандертальці, що жили біля сучасного села Іллінка, за 20 кілометрів від міста, а у селищі Усатове, що знаходиться у передмісті, було знайдене величезне поселення часів енеоліту. 

Ймовірний амфітеатр в Одесі. Фото: freepick
Зона для прогулянок. Фото: freepick

Важливим фактором історичного розвитку є географічне положення Одеси. Північне Причорномор'я історично є транзитним коридором для переселення племен і народів, пунктом перетину морських шляхів, які з’єднують Північну та Центральну Європу з Близьким Сходом та Азією.

Одеське узбережжя у часи палеоліту. Фото: freepick
Ймовірне зображення центру Одеси. Фото: freepick

Нагадаємо, кожен з нас хоча б раз у житті чув фразу "Не фонтан", проте ніколи не замислювався про те, що вона пішла саме з Одеси. Йдеться про питну воду, з якою раніше, попри чисельну кількість лиманів, у місті була проблема. Про історію Малого Фонтану читайте у нашому матеріалі. 

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