Загадкова історія — який вигляд мала б Одеса у доісторичні часи
Відома нам історія Одеси бере свої початки з шостого сторіччя до нашої ери. Проте ніхто не замислювався про те, який могла мати вигляд південна пальміра у період камʼяного віку.
Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, якою могла б бути Одеси у часи палеоліту.
Зазначимо, що перші люди на теренах сучасної Одеси зʼявилися саме у під час палеоліту. Це були неандертальці, що жили біля сучасного села Іллінка, за 20 кілометрів від міста, а у селищі Усатове, що знаходиться у передмісті, було знайдене величезне поселення часів енеоліту.
Важливим фактором історичного розвитку є географічне положення Одеси. Північне Причорномор'я історично є транзитним коридором для переселення племен і народів, пунктом перетину морських шляхів, які з’єднують Північну та Центральну Європу з Близьким Сходом та Азією.
Нагадаємо, кожен з нас хоча б раз у житті чув фразу "Не фонтан", проте ніколи не замислювався про те, що вона пішла саме з Одеси. Йдеться про питну воду, з якою раніше, попри чисельну кількість лиманів, у місті була проблема. Про історію Малого Фонтану читайте у нашому матеріалі.
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