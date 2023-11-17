На "конці" за питною водою — історія одеського Малого Фонтану

Люди на узбережжі Малого Фонтану. Фото: google.com

Кожен з нас хоча б раз у житті чув фразу "Не фонтан", проте ніколи не замислювався про те, що вона пішла саме з Одеси. Йдеться про питну воду, з якою раніше, попри чисельну кількість лиманів, у місті була проблема.

Новини.LIVE підготували для вас історію Малого Фонтану, який сто років тому містяни називали "одеською водяною колонкою".

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Що таке "Фонтан"

На Одеському узбережжі з-під понтичних вапняків виходять сильно мінералізовані підґрунтові води. А у XVIII столітті обладнані джерела питної води називали фонталами (від англійського слова font — джерело), ​​що пізніше трансформувалося у фонтани.

Узбережжя Малого Фонтану. Фото: google.com

Вид на набережну на Фонтані. Фото: Любимый город

Що таке "станція фонтану"

У ХІХ столітті до дачних районів Фонтану городяни добиралися за допомогою конок, возів чи парового трамвая, який був практично поїздом. Тому і зупинки називалися станціями. Проєкт електричного трамвая було затверджено Одеською міською думою 1908 року, 1910 року було пущено перші лінії. І основна маса ліній проходила наявними лініями конки.

Скелястий берег Фонтану. Фото: google.com

Сучасна набережна на Фонтані. Фото: Любимый город

"Не фонтан" — одеський фразеологізм

В Одесі від самого заснування не вистачало прісної води. Спочатку намагалися рити колодязі. Але вода була поганою та дорогою. У 1796 відро води коштувало 15 копійок, а фунт м'яса — 20 копійок. А потреби у воді були величезні. Тоді містяни почали шукати джерела. На одеському узбережжі з-під понтійських вапняків виходять сильно мінералізовані підґрунтові води, подекуди прямо на пляжі. Ці джерела в Одесі дістали назву фонтанів.

Ресторація на Малому Фонтані. Фото: google.com

Народ почав селитися біля води. Спочатку утворилися хутірці — Малий, Середній та Великий Фонтан. Згодом райони, де було виявлено ці джерела, стали називатися Великий, Середній та Малий Фонтани. Щоб заробити гроші, недбайливі підприємці, продаючи воду з інших джерел, намагалися видати її за Фонтанську. Одесити, випивши "підробленої" водиці, кисло морщившись відповідали: "Не Фонтан!"

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