На "конке" за питьевой водой — история одесского Малого Фонтана

Люди на побережье Малого Фонтана. Фото: google.com

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу "Не фонтан", но никогда не задумывался о том, что она пошла именно из Одессы. Речь идет о питьевой воде, с которой раньше, несмотря на численное количество лиманов, в городе была проблема.

Новини.LIVE подготовили для вас историю Малого Фонтана, который сто лет назад горожане называли "одесской водяной колонкой".

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Что такое "Фонтан"

На Одесском побережье из-под понтических известняков выходят сильно минерализованные подпочвенные воды. А в XVIII веке оборудованные источники питьевой воды называли фонталами (от английского слова font — источник), что позже трансформировалось в фонтаны.

Побережье Малого Фонтана. Фото: google.com

Вид на набережную на Фонтане. Фото: Любимый огород

Что такое "станция фонтана"

В XIX веке до дачных районов Фонтана горожане добирались с помощью конок, повозок или парового трамвая, который был практически поездом. Потому и остановки назывались станциями. Проект электрического трамвая был утвержден Одесской городской думой в 1908 году, в 1910 году были пущены первые линии. И основная масса линий проходила по имеющимся линиям конки.

Скалистый берег Фонтана. Фото: google.com

Современная набережная на Фонтане. Фото: Любимый огород

"Не фонтан" — одесский фразеологизм

В Одессе с самого основания не хватало пресной воды. Сначала пытались рыть колодцы. Но вода была плохой и дорогой. В 1796 году ведро воды стоило 15 копеек, а фунт мяса — 20 копеек. А потребности в воде были огромны. Тогда горожане стали искать источники. На одесском побережье из-под понтийских известняков выходят сильно минерализованные подпочвенные воды, кое-где прямо на пляже. Эти источники в Одессе получили название фонтанов.

Ресторация на Малом Фонтане. Фото: google.com

Народ стал селиться у воды. Сначала образовались хуторки — Малый, Средний и Большой Фонтан. Впоследствии районы, где были обнаружены эти источники, стали называться Большой, Средний и Малый Фонтаны. Чтобы заработать деньги, нерадивые предприниматели, продавая воду из других источников, пытались выдать ее за Фонтанскую. Одесситы, выпив "поддельной" водицы, кисло морщившись, отвечали: "Не Фонтан!"

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