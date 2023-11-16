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Забуті "сходи смерті" — історія про першу жінку-маніяка в Одесі

16 листопада 2023 20:37
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Забуті "сходи смерті" — історія про першу жінку-маніяка в Одесі
Одеські "сходи смерті". Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса завжди була оповита таємничими історіями, які межують з легендами. Проте далеко не всі з них мали "щасливу кінцівку".

Новини.LIVE підготували для вас історію про "сходи мертвих", які знаходяться у самому центрі Одеси.

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 Найвідоміші сходи міста з'єднують вулицю Дерибасівську та Польський узвіз, який виходить прямо до морського порту. Досі від цього місця віє холодком і, особливо, вночі, жах пробирає від сусідніх будинків тіней, що розповзаються по стінах.

Який вигляд мали сходи у 19 сторіччі. Фото: google.com

Історія пані Рози

У середині XIX століття в Одесі стали безслідно зникати чоловіки, які в основному прибули на судах члени екіпажів. Довгі роки розслідувань не давали жодного результату. Але одного разу слідчим пощастило, а жителів міста привело до нескінченного жаху та заціпеніння.

Одна дама купила пиріжок з м'ясом на Привозі у дуже миловидної, але вже немолодої жінки. Коли дама відкусила домашню випічку, то виявила всередині разом із начинкою фалангу людського пальця.  Трохи заспокоївшись, родина викликала поліцію і продавчиню затримали. На допиті з'ясувалося, що ця жінка "працює" в одному з будинків на вулиці "білих простирадл" (так в Одесі на той час називалися "вулиці червоних ліхтарів").

Одесский блогер показал лестницу мертвых и другие мистические места города - Главные Одесские новости онлайн. Последние новости Одессы за сегодня
Вигляд на сходи знизу. Фото: google.com

Таємничі зникнення моряків

Миловидна жінка вбивала своїх клієнтів іноземних моряків і, щоб приховати сліди злочину, робила із них пиріжки. Її звали Роза. Вона була дуже жорстокою, але нерозумною першою жінкою-маніяком в історії Одеси.

Поліція затримала та допитала жінку. Вона без сорому в усьому зізналася та з деталями розповіла про "місця поховань" своїх жертв. Після виїзду на місце, було знайдено тіла понад 20 чоловіків.

Пояснити зміст і мету своїх вчинків Роза так і не змогла, але її все одно визнали осудною і повісили на "лобному місці".

Прогулка по лестнице, ведущей от Дерибасовской к Польскому спуску (фото) - Одесса Vgorode.ua
Історичні сходи потребують ремонту. Фото: google.com

Відбиток у кіно

Неодноразово ці сходи, оповиті легендою, ставали знімальним майданчиком. Так, вона "знялася" у фільмі "Сторінки колишнього", 1957 "Пригоди Петрова і Васечкіна, звичайні та неймовірні", 1983, "Приморський бульвар" 1988 та популярному серіалі "Ліквідація", 2007 р.

Мифы и легенды Одессы: первая женщина-маньяк и лестница мертвых | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ
Кадр з фільму "Сторінки колишнього". Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2023 році перший одеський трамвай відзначив свій 113 День народження. 1910 року в Олександрівському парку (зараз — парк Шевченка) було урочисто відкрито першу лінію електричного транспорту, який курсував тоді до Грецької площі. Більш детально про цю історію читайте у матеріалі. 

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