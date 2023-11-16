Забытая "лестница смерти" — история о первой женщине-маньяке в Одессе

Одесская "лестница смерти". Фото: google.com

Одесса всегда была окутана таинственными историями, граничащими с легендами. Однако далеко не все из них имели "счастливую концовку".

Новини.LIVE подготовили для вас историю о "лестнице мертвых", которая находится в самом центре Одессы.

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Самая известная лестница города соединяет улицу Дерибасовскую и Польский спуск, который выходит прямо к морскому порту. До сих пор от этого места веет холодком и, особенно, ночью, ужас пробирает от соседних домов расползающихся по стенам теней.

Как выглядела лестницы в 19 веке. Фото: google.com

История госпожи Розы

В середине XIX века в Одессе стали бесследно исчезать мужчины, в основном прибывшие на судах члены экипажей. Долгие годы расследований не приносили никакого результата. Но однажды следователям повезло, а жителей города привело к бесконечному ужасу и оцепенению.

Одна дама купила пирожок с мясом на Привозе у очень миловидной, но уже пожилой женщины. Когда дама откусила домашнюю выпечку, обнаружила внутри вместе с начинкой фаланга человеческого пальца. Немного успокоившись, семья вызвала полицию и продавщицу задержали. На допросе выяснилось, что эта женщина "работает" в одном из домов на улице "белых простыней" (так в Одессе назывались "улицы красных фонарей").

Вид на лестницу снизу. Фото: google.com

Таинственные исчезновения моряков

Миловидная женщина убивала своих клиентов иностранных моряков и, чтобы скрыть следы преступления, делала из них пирожки. Ее звали Роза. Она была очень жестокой, но неумной первой женщиной-маньяком в истории Одессы.

Полиция задержала и допросила женщину. Она без стыда во всем призналась и с деталями рассказала о "местах захоронений" своих жертв. После выезда на место были найдены тела более 20 мужчин.

Объяснить смысл и цель своих поступков Роза так и не смогла, но ее все равно признали вменяемой и повесили на "лобном месте".

Историческая лестница нуждается в ремонте. Фото: google.com

Отпечаток в кино

Неоднократно эта лестница, окутанная легендой, становилась съемочной площадкой. Так, она "снялась" в фильме "Страницы бывшего", 1957 г. "Приключения Петрова и Васечкина, обычные и невероятные", 1983 г., "Приморский бульвар" 1988 г. и популярном сериале "Ликвидация", 2007 г.

Кадр из фильма "Страницы бывшего". Фото: скриншот

Напомним, в 2023 году первый одесский трамвай отметил свой 113-й День рождения. В 1910 году в Александровском парке (сейчас парк Шевченко) была торжественно открыта первая линия электрического транспорта, курсировавшего тогда до Греческой площади. Более подробно об этой истории читайте в материале.