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Від "конки" до найдовшого маршруту в Україні — історія одеського трамвая

15 листопада 2023 20:33
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Від "конки" до найдовшого маршруту в Україні — історія одеського трамвая
Трамвай на вулицях Одеси. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У  2023 році перший одеський трамвай відзначив свій 113 День народження. 1910 року в Олександрівському парку (зараз — парк Шевченка) було урочисто відкрито першу лінію електричного транспорту, який курсував тоді до Грецької площі. 

Новини.LIVE підготували для вас цікаві факти про перший трамвайний маршрут, якими користувалися одесити понад сто років тому.

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Як з'явився перший трамвай

Офіційною датою появи в Одесі електричного трамвая вважається 24 вересня 1910 року, коли з тимчасового депо на Лідерівському бульварі у бік Олександрівського парку вийшов перший трамвайний вагон — його маршрут пролягав Сабанським провулком, вулицями Канатною та Грецькою і закінчувався на Грецькій площі.

Как менялся одесский трамвай: От паровика до Odissey (ФОТО)
Будівництво трамвайних ліній в Одесі. Фото: google.com

Проте за три роки до цієї події лінія електротранспорту вже поєднувала Дачу Ковалевського та приміське німецьке поселення Люстдорф. Щоб дістатися до нього з Одеси, необхідно було спочатку доїхати потягом паровозною тягою до 16-ї станції Великого Фонтану, потім на конці до Дачі Ковалевського, пересісти в кінний екіпаж і ним дістатися до німецької колонії. Раніше в Одесі навіть існувала приказка, що "Париж — десь за Люстдорфом".

ᐈ Интересная Одесса: первый в стране трамвай в село
Перший трамвай на Люстдорф. Фото: google.com

А ще раніше, наприкінці 19 сторіччя, в Одесі працював кінний трамвай, який містяни по-простому називали "конкою". А проїзд у такому транспорті коштував цілих 10 копійок.

Эпоха трамвая: 140 лет назад на улицах Одессы появилась конка (фото) - Одесская Жизнь
Одеська "конка". Фото: google.com

Радянська модернізація

Вже за радянських часів трамвайні колії у Люстдорфі, перейменованому на Чорноморку, перебудували під широку колію. Сучасний 27-й трамвай, який колись поєднував Фонтан та Люстдорф, уже не ходить до моря. Його маршрут закінчується на проспекті Свободи.

История немецких трамваев в Одессе | Одеський Кур'єр
Перші німецькі трамваї в Одесі. Фото: google.com
История немецких трамваев в Одессе | Одеський Кур'єр
Перші німецькі трамваї в Одесі. Фото: google.com

Найдовший маршрут в Одесі

Нагадаємо, 10 вересня в Одесі запустили оновлений трамвайний маршрут "Північ-Південь", який з'єднав Київський та Суворовський райони. Тепер з Паустовського до Архітекторської можна дістатися без пересадок.

В Одесі з'явився трамвай
Найдовший трамвайний маршрут в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Цей маршрут за протяжністю посідає друге місце в Європі після екскурсійного трамвая вздовж Бельгійського узбережжя. Його довжина — 67 км. Одеський маршрут став найдовшим в Україні, обійшовши Кривий Ріг на 2 км.

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