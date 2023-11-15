От "конки" до самого длинного маршрута в Украине — история одесского трамвая

Трамвай по улицам Одессы. Фото: google.com

В 2023 году первый одесский трамвай отметил свой 113-й День рождения. В 1910 году в Александровском парке (сегодня парк Шевченко) была торжественно открыта первая линия электрического транспорта, курсировавшего тогда до Греческой площади.

Новини.LIVE подготовили для вас интересные факты о первом трамвайном маршруте, которыми пользовались одесситы более ста лет назад.

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Как появился первый трамвай

Официальной датой появления в Одессе электрического трамвая считается 24 сентября 1910 года, когда из временного депо на Лидеровском бульваре в сторону Александровского парка вышел первый трамвайный вагон — его маршрут пролегал по Сабанскому переулку, по улицам Канатной и Греческой и заканчивался на Греческой площади.

Строительство трамвайных линий в Одессе. Фото: google.com

Однако через три года до этого события линия электротранспорта уже совмещала Дачу Ковалевского и пригородное германское поселение Люстдорф. Чтобы добраться до него из Одессы, необходимо было сначала доехать поездом на паровозной тяге до 16-й станции Большого Фонтана, затем на конке до Дачи Ковалевского, пересесть в конный экипаж и на нем добраться до немецкой колонии. Ранее в Одессе даже существовала поговорка, что "Париж — где-то за Люстдорфом".

Первый трамвай на Люстдорфе. Фото: google.com

А еще раньше, в конце 19 века, в Одессе работал конный трамвай, который горожане по-простому называли "конкой". А проезд в таком транспорте стоил целых 10 копеек.

Одесская "конка". Фото: google.com

Советская модернизация

Уже в советское время трамвайные пути в Люстдорфе, переименованном в Черноморку, перестроили под широкий путь. Современный 27-й трамвай, когда-то соединявший Фонтан и Люстдорф, уже не ходит к морю. Его маршрут заканчивается по проспекту Свободы.

Первые немецкие трамваи в Одессе. Фото: google.com

Первые немецкие трамваи в Одессе. Фото: google.com

Самый длинный маршрут в Одессе

Напомним, 10 сентября в Одессе запустили обновленный трамвайный маршрут "Север-Юг", соединивший Киевский и Суворовский районы. Теперь с Паустовского до Архитекторской можно добраться без пересадок.

Самый длинный трамвайный маршрут в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Этот маршрут по протяженности занимает второе место в Европе после экскурсионного трамвая вдоль Бельгийского побережья. Его длина — 67 км. Одесский маршрут стал самым длинным в Украине, обойдя Кривой Рог на 2 км.