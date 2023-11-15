От "конки" до самого длинного маршрута в Украине — история одесского трамвая
В 2023 году первый одесский трамвай отметил свой 113-й День рождения. В 1910 году в Александровском парке (сегодня парк Шевченко) была торжественно открыта первая линия электрического транспорта, курсировавшего тогда до Греческой площади.
Новини.LIVE подготовили для вас интересные факты о первом трамвайном маршруте, которыми пользовались одесситы более ста лет назад.
Как появился первый трамвай
Официальной датой появления в Одессе электрического трамвая считается 24 сентября 1910 года, когда из временного депо на Лидеровском бульваре в сторону Александровского парка вышел первый трамвайный вагон — его маршрут пролегал по Сабанскому переулку, по улицам Канатной и Греческой и заканчивался на Греческой площади.
Однако через три года до этого события линия электротранспорта уже совмещала Дачу Ковалевского и пригородное германское поселение Люстдорф. Чтобы добраться до него из Одессы, необходимо было сначала доехать поездом на паровозной тяге до 16-й станции Большого Фонтана, затем на конке до Дачи Ковалевского, пересесть в конный экипаж и на нем добраться до немецкой колонии. Ранее в Одессе даже существовала поговорка, что "Париж — где-то за Люстдорфом".
А еще раньше, в конце 19 века, в Одессе работал конный трамвай, который горожане по-простому называли "конкой". А проезд в таком транспорте стоил целых 10 копеек.
Советская модернизация
Уже в советское время трамвайные пути в Люстдорфе, переименованном в Черноморку, перестроили под широкий путь. Современный 27-й трамвай, когда-то соединявший Фонтан и Люстдорф, уже не ходит к морю. Его маршрут заканчивается по проспекту Свободы.
Самый длинный маршрут в Одессе
Напомним, 10 сентября в Одессе запустили обновленный трамвайный маршрут "Север-Юг", соединивший Киевский и Суворовский районы. Теперь с Паустовского до Архитекторской можно добраться без пересадок.
Этот маршрут по протяженности занимает второе место в Европе после экскурсионного трамвая вдоль Бельгийского побережья. Его длина — 67 км. Одесский маршрут стал самым длинным в Украине, обойдя Кривой Рог на 2 км.
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