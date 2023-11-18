Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Загадочная история — какой выглядел бы Одесса в доисторические времена arrow

Загадочная история — какой выглядел бы Одесса в доисторические времена

18 ноября 2023 18:29
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Загадочная история — какой выглядел бы Одесса в доисторические времена
Одесса в доисторическое время. Фото: freepik
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Известная нам история Одессы берет свое начало с шестого столетия до нашей эры. Однако никто не задумывался о том, как могла выглядеть Южная Пальмира в период каменного века.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой могла бы быть Одесса во времена палеолита.

Читайте также:
Лошади возле дома. Фото: freepick
Черное море в доисторические времена. Фото: freepick

Отметим, что первые люди в современной Одессе появились именно во время палеолита. Это были неандертальцы, жившие возле современного села Ильинка, в 20 километрах от города, а в находящемся в пригороде поселке Усатово было найдено огромное поселение времен энеолита.

Вероятный амфитеатр в Одессе. Фото: freepick
Зона для прогулок. Фото: freepick

Важным фактором исторического развития есть географическое положение Одессы. Северное Причерноморье исторически является транзитным коридором для переселения племен и народов, пунктом пересечения морских путей, соединяющих Северную и Центральную Европу с Ближним Востоком и Азией.

Одесское побережье во времена палеолита. Фото: freepick
Вероятное изображение центра Одессы. Фото: freepick

Напомним, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу "Не фонтан", но никогда не задумывался о том, что она пошла именно из Одессы. Речь идет о питьевой воде, с которой раньше, несмотря на численное количество лиманов, в городе была проблема. Об истории Малого Фонтана читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме