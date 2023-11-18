Загадочная история — какой выглядел бы Одесса в доисторические времена

Одесса в доисторическое время. Фото: freepik

Известная нам история Одессы берет свое начало с шестого столетия до нашей эры. Однако никто не задумывался о том, как могла выглядеть Южная Пальмира в период каменного века.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой могла бы быть Одесса во времена палеолита.

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Отметим, что первые люди в современной Одессе появились именно во время палеолита. Это были неандертальцы, жившие возле современного села Ильинка, в 20 километрах от города, а в находящемся в пригороде поселке Усатово было найдено огромное поселение времен энеолита.

Вероятный амфитеатр в Одессе. Фото: freepick

Зона для прогулок. Фото: freepick

Важным фактором исторического развития есть географическое положение Одессы. Северное Причерноморье исторически является транзитным коридором для переселения племен и народов, пунктом пересечения морских путей, соединяющих Северную и Центральную Европу с Ближним Востоком и Азией.

Одесское побережье во времена палеолита. Фото: freepick

Вероятное изображение центра Одессы. Фото: freepick

Напомним, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу "Не фонтан", но никогда не задумывался о том, что она пошла именно из Одессы. Речь идет о питьевой воде, с которой раньше, несмотря на численное количество лиманов, в городе была проблема. Об истории Малого Фонтана читайте в нашем материале.