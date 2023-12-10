Нейросети предложили дизайн разрушенного собора в Одессе — какой именно

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе по версии нейросети NightCafe

В ночь на 23 июля Одесса в очередной раз была атакована врагом из авиации и кораблей. Враг применил не менее пяти видов ракет всех видов базирования. В результате обстрелов сильно пострадал исторический центр города. Повреждение получил, в том числе и Спасо-Преображенский кафедральный собор. В настоящее время он находится на реставрации.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой бы мог быть дизайн обновленного Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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История храма

Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный на Соборной площади, является самым большим православным храмом в Одессе и своеобразной архитектурной жемчужиной города. Строительство собора началось 228 лет назад в честь Николая Чудотворца.

Проект храма поручили архитектору и военному инженеру Викентию Ванрезанту. Реализация строительства началась в 1803 году во время управления герцога де Ришелье, бывшего градоначальником Одессы. Праздничное освящение церкви состоялось 25 мая 1809 года.

Дизайн алтаря Спасо-Преображенского собора от нейросети. Фото: freepick

Разрушен большевиками

Преступный взрыв одесской святыни — это не первый случай, история еще одного такого поступка насчитывает более 90 лет. 2 марта 1932 года большевики закрыли собор, а уже в 1936 году взорвали колокольню и сам собор, прежде разграбив его.

Собор – наследие ЮНЕСКО

В 2023 году Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дизайн помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора от нейросети. Фото: freepick

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, были и попадания. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки оккупанты изуродовали 29 домов. Пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, в Одессе удалось восстановить часть крыши Спасо-Преображенского кафедрального собора. Этот храм был существенно поврежден летом российской ракетой. Деньги на ремонт поступили от прихожан и волонтерских организаций.