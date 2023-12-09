У Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Одесі відновили частину даху

Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вдалося відновити частину даху Спасо-Преображенського кафедрального собору. Цей храм був суттєво пошкоджений влітку російською ракетою. Гроші на ремонт поступили від парафіян та волонтерських організацій.



Про це повідомила пресслужба Одеської єпархії Української православної церкви.

Негода завдала збитків храму

На початку листопада негода в Одесі, супроводжувана дощем та сильним снігопадом, ускладнила ситуацію навколо зруйнованого собору. За повідомленнями пресслужби, небайдужі парафіяни та священники взялись за роботу з прибирання снігу та води в соборі. Також за допомогою пожертв та волонтерської праці, вже вдалося відновити 1500 квадратних метрів даху, встановити вікна на свої місця та запустити опалення в нижньому храмі, особливо важливому в зимовий період.

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Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, були й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, перекриття даху, демонтаж небезпечних конструкцій, початок консервації будівлі — і це далеко не весь перелік робіт, які вже вдалося здійснити будівельникам у Спасо-Преображенському соборі.

Також ми писали, що у мережі з'явилася інформація про те, що в Одесі продають вцілілі частини Спасо-Преображенського собору, в який влучила російська ракета. На одному з маркетплейсів розмістили оголошення про збут фігурного стовчика.