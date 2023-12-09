Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Одесі відновили частину даху arrow

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Одесі відновили частину даху

9 грудня 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Одесі відновили частину даху
Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі вдалося відновити частину даху Спасо-Преображенського кафедрального собору. Цей храм був суттєво пошкоджений влітку російською ракетою. Гроші на ремонт поступили від парафіян та волонтерських організацій.
 
Про це повідомила пресслужба Одеської єпархії Української православної церкви.

Негода завдала збитків храму 

На початку листопада негода в Одесі, супроводжувана дощем та сильним снігопадом, ускладнила ситуацію навколо зруйнованого собору. За повідомленнями пресслужби, небайдужі парафіяни та священники взялись за роботу з прибирання снігу та води в соборі. Також за допомогою пожертв та волонтерської праці, вже вдалося відновити 1500 квадратних метрів даху, встановити вікна на свої місця та запустити опалення в нижньому храмі, особливо важливому в зимовий період.

Читайте також:

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, були й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, перекриття даху, демонтаж небезпечних конструкцій, початок консервації будівлі — і це далеко не весь перелік робіт, які вже вдалося здійснити будівельникам у Спасо-Преображенському соборі.

Також ми писали, що у мережі з'явилася інформація про те, що в Одесі продають вцілілі частини Спасо-Преображенського собору, в який влучила російська ракета. На одному з маркетплейсів розмістили оголошення про збут фігурного стовчика.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі