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В Одесі продають фрагменти Спасо-Преображенського собору — подробиці

21 листопада 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі продають фрагменти Спасо-Преображенського собору — подробиці
Фрагмент, який виставили на продаж. Фото: соцмережі
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі з'явилася інформація про те, що в Одесі продають вцілілі частини Спасо-Преображенського собору, в який влучила російська ракета. На одному з маркетплейсів розмістили оголошення про збут фігурного стовчика.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Знахідка для колекціонерів

Відомо, що оголошення розмістили на одному з сайтів для колекціонерів рідкісних речей, проте після хвилі хейту у мережі, повідомлення зникло з майданчику. Хотіли мармурову балясину продати усього за 500 гривень. 

Балясина - Спасо-Преображенский Собор Одесса
Фрагмент, який виставили на продаж. Фото: соцмережі
Балясина - Спасо-Преображенский Собор Одесса
Фрагмент, який виставили на продаж. Фото: соцмережі

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста, серед яких було влучання у Спасо-Преображенський собор. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, у Молдові в автобусі Одеса — Кишинів виявили контрабандні ювелірні прикраси. Чоловік з України вивіз срібні хрестики та церковні принади з метою подальшого збуту. 

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