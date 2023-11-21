В Одессе продают фрагменты Спасо-Преображенского собора — подробности

Фрагмент, который выставили на продажу. Фото: соцсети

В сети появилась информация о том, что в Одессе продают уцелевшие части Спасо-Преображенского собора, в который попала российская ракета. На одном из маркетплейсов разместили объявления о сбыте фигурного столбика.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Известно, что объявление разместили на одном из сайтов для коллекционеров редких вещей, однако после волны хейта в сети сообщение исчезло с площадки. Хотели мраморную балясину продать всего за 500 гривен.

Фрагмент, который выставили на продажу. Фото: соцсети

Фрагмент, который выставили на продажу. Фото: соцсети

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил не менее пяти видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города, среди которых попадание в Спасо-Преображенский собор. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, в Молдове в автобусе Одесса-Кишинев обнаружили контрабандные ювелирные украшения. Мужчина из Украины вывез серебряные крестики и церковные прелести с целью дальнейшего сбыта.