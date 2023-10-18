На Одещині виявили двох шахрайок

Вилучений у продавчині товар. Фото: Нацполіція

В Одеській області поліцейські викрили жінок, які займалися продажем контрабанди. Правопорушниці збували сигарети та алкоголь без акцизного податку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, у жінок було вилучено заборонених товарів на суму майже 100 тисяч гривень.

Деталі шахрайських схем

Перша 60-річна продавчиня сільської крамниці продавала сигарети та слабоалкогольні напої у роздріб без ліцензії. Крім того, частина тютюнових виробів була без марок акцизного податку. У жінки виявили понад сто пачок цигарок та майже сім десятків пляшок слабоалкогольних напоїв в тарі різної місткості.

У другої 49-річної мешканки Подільська під час перевірки на блокпосту виявили та вилучили понад 1300 пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразку.

Яке покарання загрожує жінкам

Правопорушницям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 156 та ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Додамо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками провели успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.