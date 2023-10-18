В Одесской области обнаружили двух мошенниц

Изъятый у продавца товар. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские разоблачили женщин, которые занимались продажей контрабанды. Правонарушительницы сбывали сигареты и алкоголь без акцизного налога.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, у женщин были изъяты запрещенные товары на сумму почти 100 тысяч гривен.

Детали мошеннических схем

Первый 60-летний продавец сельского магазина продавал сигареты и слабоалкогольные напитки в розницу без лицензии. Не считая того, часть табачных изделий была без марок акцизного налога. У женщины обнаружили более ста пачек сигарет и почти семь десятков бутылок слабоалкогольных напитков в таре разной емкости.

У второй 49-летней жительницы Подольска во время проверки на блокпоста обнаружили и изъяли более 1300 пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца.

Какое наказание грозит женщинам

Правонарушительницам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 156 и ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Добавим, что полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.