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Продавав безакцизні сигарети: на Одещині викрили контрабандиста

13 жовтня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили контрабандиста
Чоловіка затримали прикордонники. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники викрили злочинця, який займався продажем контрабанди. Шахрай незаконно завозив в Україну безакцизні сигарети для подальшого збуту.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За інформацією прикордонників, вони зупинили у Білгород-Дністровському районі підозріле авто. Під час огляду транспортного засобу виявили півтори тисячі пачок сигарет без акцизного податку. Попередньо встановлена сума збитків становить 70 тисяч гривень. 

Як отримував контрабанду

Наразі встановлено, що чоловік замовляв "товар" через мережу Інтернет за кордоном та отримував за допомогою логістичної компанії. 

Яке покарання загрожує 

Наразі горе-бізнесмена притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164-5 КУпАП. Йому загрожує штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення у справі прийматиме суд.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Додамо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками провели успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

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