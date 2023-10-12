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Тютюнові шахраї: на Одещині викрили торговців безакцизними сигаретами

12 жовтня 2023 14:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили торговців безакцизними сигаретами
Поліція вилучила нелегальні сигарети. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили чоловіків, які продавали нелегальні товари. Йдеться про сигарети без акцизного податку, якими правопорушники торгували у роздріб. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією відомства, у горе-бізнесменів вилучили нелегальних цигарок на суму понад 150 тисяч гривень. 

Деталі інциденту

Під час патрулювання в одному з місць Савранської селищної громади правоохоронці виявили хлопця, який продавав безакцизні сигарети. Виявилося, що "товар" належав його батькові, який він зберігав за місцем проживання. 

"З місць реалізації правоохоронці вилучили понад 4700 пачок цигарок різних марок на суму понад 150 000 гривень", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Відносно торговців склали адміністративні матеріали. За скоєне їм загрожує штраф з конфіскацією товару.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Додамо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками здійснили успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

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