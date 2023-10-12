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Табачные мошенники: на Одесчине разоблачили торговцев безакцизными сигаретами

12 октября 2023 14:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили торговцев безакцизными сигаретами
Полиция изъяла нелегальные сигареты. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчин, продававших нелегальные товары. Речь идет о сигаретах без акцизного налога, которыми правонарушители торговали в розницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации ведомства, у горе-бизнесменов изъяли нелегальных сигарет на сумму более 150 тысяч гривен.

Детали инцидента

Во время патрулирования в одном из мест Савранской поселковой общины правоохранители обнаружили парня, продававшего безакцизные сигареты. Оказалось, что "товар" принадлежал отцу, который он хранил по месту жительства.

"Из мест реализации правоохранители изъяли более 4700 пачек сигарет разных марок на сумму более 150 000 гривен", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

В отношении торговцев составили административные материалы. За совершенное им грозит штраф с конфискацией товара.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Добавим, полицейские из Белгород-Днестровского совместно с пограничниками совершили успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.

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