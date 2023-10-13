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Продавал безакцизные сигареты: в Одесской области разоблачили контрабандиста

13 октября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили контрабандиста
Мужчину задержали пограничники. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники разоблачили преступника, занимавшегося продажей контрабанды. Мошенник незаконно завозил в Украину безакцизные сигареты для последующего сбыта.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По информации пограничников, они остановили в Белгород-Днестровском районе подозрительный автомобиль. В ходе осмотра транспортного средства обнаружили полторы тысячи пачек сигарет без акцизного налога. Предварительно вставленная сумма ущерба составляет 70 тысяч гривен.

Как получал контрабанду

Установлено, что мужчина заказывал "товар" через сеть Интернет за границей и получал с помощью логистической компании.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмен привлечен к административной ответственности по ст. 164-5 КУоАП. Ему грозит штраф до двадцати тысяч рублей. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Добавим, что полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.

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