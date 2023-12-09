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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Одессе восстановили часть крыши

9 декабря 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Одессе восстановили часть крыши
Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе удалось восстановить часть крыши Спасо-Преображенского кафедрального собора. Этот храм был существенно поврежден летом российской ракетой. Деньги на ремонт поступили от прихожан и волонтерских организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви.

Непогода нанесла ущерб храму

В начале ноября непогода в Одессе, сопровождаемая дождем и сильным снегопадом, усложнила ситуацию вокруг разрушенного собора. По сообщениям пресс-службы, неравнодушные прихожане и священники приступили к работе по уборке снега и воды в соборе. Также с помощью пожертвований и волонтерского труда уже удалось восстановить 1500 квадратных метров крыши, установить окна на свои места и запустить отопление в нижнем храме, особенно важном в зимний период.

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Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом авиацией и с кораблей. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, было и попадание. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, перекрытие крыши, демонтаж опасных конструкций, начало консервации здания — и это далеко не весь перечень работ, которые уже удалось осуществить строителям в Спасо-Преображенском соборе.

Также мы писали, что в сети появилась информация о том, что в Одессе продают уцелевшие части Спасо-Преображенского собора, в который попала российская ракета. На одном из маркетплейсов разместили объявления о сбыте фигурного столбика.

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