Нейросети предложили дизайн одесской новогодней елки — какой именно
В День Святого Николая на главной улице Одессы засияла огнями главная новогодняя елка Одессы. В этом году она украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Верхушку традиционно увенчала рождественская звезда.
Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой вид могла бы выглядеть главная новогодняя красавица Одессы.
Новогодняя елка на Дерибасовской
По данным Одесского городского совета, высота новогодней елки составляет 20 метров, а ширина — 9. Монтаж главного украшения начали 3 декабря. Тогда на Дерибасовской установили каркас. Завершили все работы ко Дню Святого Николая, который с этого года в Украине праздновали 6 декабря. Собрали зеленую красавицу из искусственной хвои из итальянского сырья. Нейросеть Microsoft Bing AI предложила дерево, тоже высокое, но судя по изображению, не столь. Украсила его голубыми шариками и желтой мишурой.
Также нейросеть Microsoft Bing AI представила вариант елки в гиперреалистическом стиле. Она создала уникальный вариант новогоднего декора, поражающего своей детализацией и изысканностью.
Добавим, что искусственную елку, которую каждый год украшают в Одессе, приобрели еще в конце 2013 за 200 000 гривен. Раньше ее устанавливали на приморском бульваре у стен мэрии. А площадку вокруг нее украшали фигурами разных животных. Нейросеть Leonardo.ai по нашему запросу создала новогоднюю елку для Одессы, объединив стили ретрофутуризма и стимпанка.
Напомним, в этом году хоть и с небольшой задержкой, но на улицах города все же появляются елочные базары. Традиционно одесситам предлагаются сосны, елки, пихты, привезенные как с запада Украины, так и из Одесской области. Есть также товар и из Европы, например, пихты из Дании.
Также мы писали, что праздничное настроение входит в каждый уголок Одессы, где местные магазины "полным ходом" уже украшают свои витрины. Центр города постепенно наполняется новогодней атмосферой. Кафе и рестораны предлагают праздничные меню и уют для празднования.
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