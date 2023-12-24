Як правильно святкувати Різдво — які традиції на Одещині

Віряни в церкві. Фото: УНІАН. Автор: Андрій Марієнко

Цього року деякі одесити вперше офіційно святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем. Надвечір’я перед святом, що випадає на 24 грудня, обрамлене багатьма традиціями та звичаями, що віддзеркалюють дух національної культури та християнських вірувань.

Про традиції Різдва та як правильно проводити свято, Новини.LIVE дізнавалися у протоієрея храму ПЦУ в селі Йосипівка Степана Осадчука.

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Він вважає, що кожен християнин у свято Різдва Христового повинен прийти до Храму Божого та помолитися за наших найдорожчих, за захисників, які жертвують своїм найціннішим — своїм життям, захищаючи нашу рідну українську землю.

"Молитися. Тільки щира молитва та віра зможе стати опорою та допомогти пережити людині темні важкі часи. Молитва заспокоює душу й надає силу у внутрішній рівновазі", — зазначає Степан Осадчук.

Протоієрей храму ПЦУ у селі Йосипівка Степан Осадчук. Фото: facebook

Святвечір: апостоли не мають відношення до страв

Традиційно Різдву передує тривалий сорокаденний піст, який починається 15 листопада. В цей період віряни відмовляються від споживання деяких продуктів, щоб очистити своє тіло та душу. Закінчується піст 24 грудня у Святвечір, в який українці накривають святковий стіл. На ньому обов'язково мають бути 12 страв, що за повір’ям символізують 12 апостолів. Але, за словами протоієрея Степана Осадчука, пророки не мають ніякого відношення до страв.

"Це традиції, які переходять до нас із покоління в покоління, але ви ж розумієте, що апостоли не мають ніякого відношення до страв. Але традиції, є традиції, тому їх потрібно берегти. Перш за все, оскільки це останній день посту, то і стіл має бути відповідним", — каже священнослужитель.

Традиційна вечеря на Святвечір. Фото: УНІАН. Автор: Андрій Марієнко

Христос народився! Славімо його!

Після Святвечора наступає саме Різдво. Цього дня, каже отець Степан, при нагоді варто відвідати церкву та взяти участь у святковій Літургії й спробувати її щиро пережити та переосмислити.

"Немислимо відзначати Різдво Христове без храму. Духовність починається з приходу у храм, де ми молимося й віддаємо Богу шану. Ми не можемо знати, коли саме народився Христос, про дату не написано у Святому писанні. Та самий місяць не зможе замінити цього свята, бо воно вище за нього. Ми йдемо в церкву і віддаємо почесті саме Ісусу Христу, а не одному із місяців", — зазначив священнослужитель.

Отець Степан Осадчук під час молитви. Фото: facebook

Загалом, цього дня, як і в інші дні року,священник рекомендує тримати чистими свої думки, не пакостити, не пліткувати та не сваритися.

Церковний календар 2024 – які свята попереду

Зазначимо, що після того, як українці перейшли на новоюліанський церковний календар, низка найближчих свят відзначатиметься по-новому.

Обрізання Господнє — 1 січня (замість 14 січня).

Богоявлення, Водохреще — 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого).