Как правильно праздновать Рождество — какие традиции на Одесчине

Верующие в церкви. Фото: УНИАН. Автор: Андрей Мариенко

В этом году некоторые одесситы впервые будут официально праздновать Рождество по новоюлианскому календарю. Вечер перед праздником, который выпадает на 24 декабря, обрамлен многими традициями и обычаями, отражающими дух национальной культуры и христианских верований.

О традициях Рождества и как правильно проводить праздник Новини.LIVE узнавали у протоиерея храма ПЦУ в селе Йосиповка Степана Осадчука.

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Он считает, что каждый христианин в праздник Рождества Христова должен прийти в Храм Божий и помолиться за наших самых дорогих, за защитников, которые жертвуют своим самым ценным — своей жизнью, — защищая нашу родную украинскую землю.

"Молиться. Только искренняя молитва и вера сможет стать опорой и помочь пережить человеку темные трудные времена. Молитва успокаивает душу и придает силу во внутреннем равновесии", — отмечает Степан Осадчук.

Протоиерей храма ПЦУ в селе Йосиповка Степан Осадчук. Фото: facebook

Сочельник: апостолы не имеют отношения к блюдам

Традиционно Рождеству предшествует продолжительный сорокадневный пост, начинающийся 15 ноября. В этот период верующие отказываются потреблять некоторые продукты, чтобы очистить свое тело и душу. Заканчивается пост 24 декабря в Сочельник. Тогда же украинцы накрывают праздничный стол, на нем обязательно должно быть 12 блюд, что, по поверью, символизируют 12 апостолов. Но, по словам протоиерея Степана Осадчука, пророки не имеют никакого отношения к блюдам.

"Это традиции которые переходят к нам из поколения в поколение, но вы же понимаете, что апостолы не имеют никакого отношения к блюдам. Но традиции есть традиции, поэтому их нужно беречь. Прежде всего, так как это последний день поста, то и стол должен быть соответствующим", — говорит священнослужитель.

Традиционный ужин в сочельник. Фото: УНИАН. Автор: Андрей Мариенко

Христос родился! Славим его!

После Сочельника наступает само Рождество. В этот день, говорит отец Степан, стоит посетить церковь и принять участие в праздничной литургии, и попытаться ее искренне пережить, и переосмыслить.

"Немыслимо отмечать Рождество Христово без храма. Духовность начинается с прихода в храм, где мы молимся и воздаем Богу честь. Мы не можем знать, когда именно родился Христос, о дате не написано в Священном писании. Но сам месяц не может заменить этот праздник, потому что он выше этого. Мы идем в церковь и воздаем почести именно Иисусу Христу, а не одному из месяцев", — отметил священнослужитель.

Отец Степан Осадчук во время молитвы. Фото: facebook

В этот день, как и в другие дни года, священник рекомендует держать чистыми свои мысли, не вредить, не сплетничать и не ссориться.

Церковный календарь 2024 – какие праздники впереди

Отметим, что после того, как украинцы перешли на новоюлианский церковный календарь, ряд ближайших праздников будут отмечаться по-новому.

Обрезание Господне — 1 января (вместо 14 января).

Богоявления, Крещение — 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне — 2 февраля (вместо 15 февраля).