Одеський морвокзал у майбутньому — бачення нейромережі

Морський порт в Одесі за версією нейромережі Leonardo.ai

Одеський морський вокзал завжди був справжньою перлиною міста, зображення якого друкували на листівках та поштових марках. Кожен мандрівник відчував потребу "зафіксуватися на карті" біля готелю "Одеса" та потерти великий палець гігантської скульптури немовляти. Локація була й улюбленим місцем прогулянок одеситів, але три місяці тому, наприкінці вересня, Росія частково знищила його.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення.

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Історія одеського морвокзалу

Одеський морський торговельний порт має своє коріння ще з часів заснування міста в 1794 році. Упродовж тривалого періоду місто на березі Чорного моря фактично не було гідної морської інфраструктури. Лише у 1968 році з'явився величний будинок морського вокзалу, який став важливим елементом портового комплексу. Це була величезна будівля, що імітує стрімкі обводи пасажирського лайнера, виконані зі скла і залізобетону.

Морський вокзал Одеського порту у 1967 році. Фото: pastvu

Сучасний одеський морвокзал

Морвокзал, який ми бачимо сьогодні, був споруджений в другій половині XX століття. З того часу він служить головним вузлом для морських пасажирських перевезень та став неодмінною частиною обличчя Одеси. У 2016-2018 роках на будівлі морського вокзалу з’явився новий кінетичний фасад. Його обробили кількома тисячами металевих пластин, які рухаються під час подиху вітру і створюють "ефект хвилі". Будівля готелю мала певний футуристичний вигляд.

Морський вокзал Одеського порту в 2010 році. Фото: УНІАН

Саме тому ми запропонували нейромережі розробити новий дизайн морського порту у футуристичному стилі. Фасад морського вокзалу від штучного інтелекту вражає лініями світлових елементів та скляних структур. Величезні панорамні вікна наче перетворюють будівлю у відкрите вікно до моря. Судячи із зображення, він має декілька поверхів.

Морський вокзал Одеського порту за версією нейромережі NightCafe

Також нейромережа прикрасила морський вокзал металевими конструкціями. Вони служать не лише елементами декору, але і символізують сучасність та технологічний прогрес. Також штучний інтелект запропонував облаштувати й видові тераси для пасажирів.

Одеський морський вокзал за версією нейромережі NightCafe

Видові тераси Одеського морського вокзалу, за версією нейромережі NightCafe

Обстріл одеського морвокзалу

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня окупанти обстріляли Одесу, використовуючи БпЛА та ракети різного базування. Під ударом опинилась нежитлова висотка та готель "Одеса".

Одеський морвокзал після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Також ми писали, внаслідок чергової російської атаки на місто був зруйнований готель "Одеса". Будівля, яка псувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, не подобалась одеситам. Її між собою городяни називали "бетонним монстром". Зараз виникає багато суперечок, а чи варто відновлювати готель?

Додамо, морвокзал до війни був не лише місцем, куди заходили лайнери з туристами, а й свого роду візитною карткою Одеси. Там любили гуляти одесити та гості міста. У літню пору просто на свіжому повітрі під морський бриз проводилися концерти, а взимку в концертно-виставковому комплексі давалися новорічні вистави, проводилися виставки та виступали артисти. Що ж до готелю "Одеса", то він мало кому подобався, але, можна сказати, з ним змирилися. І ось зараз від звичного образу морських воріт можна сказати нічого не залишилося.