Готель «Одеса»: подальша доля - думки одеситів

Зруйнований готель "Одеса" в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

25 вересня внаслідок чергової російської атаки на місто був зруйнований готель "Одеса". Будівля, яка псувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, не подобалась одеситам. Її між собою городяни називали "бетонним монстром". Зараз виникає багато суперечок, а чи варто відновлювати готель?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що зробити зі зруйнованою будівлею у центрі міста і що б вони хотіли бачити на її місці.

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Готель "Одеса" на морвокзалі

Готель "Одеса" був збудований понад 20 років тому на Новому молі поряд з морським вокзалом. 19-поверхова споруда вибивалася зі стилістики історичного центру та перекривала краєвид на маяк та морське побережжя. Пропрацювавши зовсім недовго, готель став символом недбалості та останні 10 років залізобетонний монстр просто простоював та поступово руйнувався. Спроби його перезапустити так і не мали успіху — інвесторів не знайшли. Після влучення російської ракети понівечена будівля символізує наступ "руського міра" і служить нагадуванням, що ворог зовсім поряд.

Який вигляд зараз має зруйнований готель "Одеса" Фото: Новини.LIVE

Що робити з готелем?

За словами одеситів, якщо до руйнування з гігантським монстром на морвокзалі вони ще якось мирилися, то тепер не бачать сенсу його відновлювати. Краще на тій території відбудувати щось необхідне для міста, те, що приноситиме користь.

"Розібрати і негайно, це будівля, яка не представляє собою ні історичної, ні будь-якої цінності взагалі. Він не потрібен і ніколи не був потрібен. Нам необхідний абсолютно новий та сучасний морвокзал, живий. Найголовніше для Одеси —це зберегти історичну пам’ятку. Це основне", — зазначила мешканка Одеси Наталія.

Одеситка Наталія. Фото: Новини.LIVE

Підтримує жінку й одесит в четвертому поколінні Володимир. Сам чоловік хоч й жив у часи радянщини, каже, що йому одеський морвокзал не подобався з тих часів, а коли побудували готель, то перестав туди приходити.

"Чесно кажучи, я думаю, що йому там взагалі не місце. На мій погляд, там має бути більш красивий морвокзал. Наш застарілий, ще з радянського режиму. Потрібний сучасніший, новий, гарний. Може бути під старовину побудований, щоб відрізнявся від цього. Незрозуміла коробка, а хочеться, щоб був гарний вид на море та на маяк", — ділиться своїм баченням одесит Володимир.

Одесит Володимир. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований музей

Під час ракетного обстрілу, крім готелю, також постраждали приміщення морвокзалу, у яких, зокрема, знаходилася частина експонатів з одеського музею морського флоту України. Одеситка Вікторія зізнається, що хотіла б на місці зруйнованого готелю бачити невелику будівлю і щоб вона вписувалася в загальну архітектуру міста

"Його давно варто було знести, тому що це неестетично, не відповідає стилістиці міста. Побудувати щось потрібне для суспільства, готель наразі нам не дуже потрібен. Це міг би бути якийсь виставковий простір концертна зала. Вона там і так є під землею, але вона вже застаріла, тобто щось, куди люди могли б приходити, може, відпочити", — поділилася своїми думками одеситка Вікторія.

Одеситці Вікторії шкода музею. Фото: Новини.LIVE

"Потрібна якась інфраструктура цікавіша. Цей готель стояв нікому не потрібний був, не працював. Там нікого не було, крім охорони. У людей має бути цікавість до цього місця. Готель там був зайвий", — одноголосно кажуть друзі Олег та Ліда.

Друзі Олег та Ліда. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що більшість одеситів проти відновлення зруйнованого від російської ракети готелю, є й ті, для кого він несе спогади та бажання повернутися туди після перемоги. Так, Ольга, яка зараз перебуває в Одесі, родом із Бердичева. Дівчина зізнається, що готель за 20 років став свого роду туристичним символом.

"У мене з ним пов’язані спогади, коли я ще була дуже молодою. Я там працювала агентом на романтичному турі, коли приїжджали американці та знайомилися з нашими дівчатами. Я вважаю, що варто його зберегти, бо це як символ Одеси і дуже гарне місце", — розповіла мешканка Одеси Ольга.

Ольга про мрію повернутися в готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Думка архітектора

Архітекторка Ната Головченко зазначає, що якщо буде ухвалено рішення відновлювати готель "Одеса", то треба враховувати що, там величезні проблеми з фундаментом. Адже він розташований на намитих ґрунтах, які не дуже стабільні. Втім, не варто забувати і про потреби міста.

"Я б там зробила Сіднейську оперу. От, наприклад, театр Музичної комедії вміщує в себе 1500 тис людей, але для нашого міста потрібен зал, щоб був п’ятитисячником. У нас таких немає. Лише стадіони, але це ж не всім підходить. Тому там можна було б зробити класний концертний майданчик, сучасну архітектуру", — резюмує архітекторка Ната Головченко.

Архітекторка Ната Головченко про готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Що ж, одесити здебільшого проти відновлення готелю "Одеса". Люди хочуть бачити нові культурні чи інфраструктурні об'єкти прямо у центрі міста.

Нагадаємо, співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер у себе на сторінці в Facebook прокоментував нічний обстріл.