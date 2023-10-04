Отель «Одесса»: дальнейшая судьба —мнения одесситов

Разрушенная гостиница "Одесса" в центре города. Фото: Новини.LIVE

25 сентября в результате очередной российской атаки на город была разрушена гостиница "Одесса". Здание, которое портило вид на море с Потемкинской лестницы, не нравилось одесситам. Ее между собой горожане называли "бетонным монстром". Сейчас возникает много споров, стоит ли восстанавливать гостиницу?

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что делать с разрушенным зданием в центре города и что бы они хотели видеть на его месте.

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Отель "Одесса" на морвокзале

Отель "Одесса" был построен более 20 лет назад на Новом моле рядом с морским вокзалом. 19-этажное здание выбивалось из стилистики исторического центра и перекрывало пейзаж на маяк и морское побережье. Проработав совсем недолго, гостиница стала символом безхозяйственности, и последние 10 лет железобетонный монстр просто простаивал и постепенно разрушался. Попытки его перезапустить так и не увенчались успехом — инвесторов не нашли. После попадания российской ракеты изуродованное здание символизирует наступление "русского мира" и служит напоминанием, что враг совсем рядом.

Отель "Одесса" после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Что делать с гостиницей?

По словам одесситов, если до разрушения с гигантским монстром на морвокзале они еще как-то мирились, то теперь не видят смысла его восстанавливать. Лучше на этой территории отстроить что-то необходимое для города, то, что будет приносить пользу.

"Разобрать и немедленно, это здание, которое не представляет собой ни исторической, ни какой-либо ценности вообще. Он не нужен и никогда не был нужен. Нам необходим совершенно новый и современный морвокзал, живой. Самое главное для Одессы — это сохранить историческую памятку. Это основное", — отметила жительница Одессы Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает женщину и одессит в четвертом поколении Владимир. Сам мужчина хоть и жил в советские времена, говорит, что ему одесский морвокзал не нравился с тех времен, а когда построили гостиницу, перестал туда приходить.

"Честно говоря, я думаю, что ему там вообще не место. На мой взгляд, там должен быть более красивый морвокзал. Наш устаревший, еще с советского режима. Непонятная коробка, а хочется, чтобы был красивый вид на море и на маяк", — делится своим видением одессит Владимир.

Одессит Владимир. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный музей

Во время ракетного обстрела, кроме гостиницы, также пострадали помещения морвокзала, в которых находилась часть экспонатов из одесского музея морского флота Украины. Одесситка Виктория признается, что хотела бы на месте разрушенной гостиницы видеть небольшое здание и чтобы оно вписывалось в общую архитектуру города.

"Его давно стоило снести, потому что это неэстетично, не соответствует стилистике города. Построить что-то нужное для общества, отель пока нам не очень нужен. Это могло бы быть какое-то выставочное пространство, концертный зал. Он там и так находится под землей, но он уже устарел, то есть что-то, куда люди могли бы приходить, может, отдохнуть", — поделилась своими мыслями одесситка Виктория.

Одесситке Виктории жаль музей. Фото: Новини.LIVE

"Нужна какая-то инфраструктура интереснее. Эта гостиница стояла никому не нужна была, не работала. Там никого не было, кроме охраны. У людей должен быть интерес к этому месту. Отель там был лишний," — единогласно говорят друзья Олег и Лида.

Друзья Олег и Лида. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что большинство одесситов против восстановления разрушенной от российской ракеты гостиницы, есть и те, для кого она несет воспоминания и желание вернуться туда после победы. Так, Ольга, которая находится в Одессе, родом из Бердичева. Девушка признается, что гостиница за 20 лет стала своего рода туристическим символом.

"У меня с ним связаны воспоминания, когда я еще была очень молодой. Я там работала агентом на романтическом туре, когда приезжали американцы и знакомились с нашими девушками. Считаю, что стоит его сохранить, потому что это как символ Одессы и очень хорошее место", — рассказала жительница Одессы Ольга.

Ольга о мечте вернуться в гостиницу "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Мнение архитектора

Архитектор Ната Головченко отмечает, что если будет принято решение восстанавливать гостиницу "Одесса", то надо учитывать, что там огромные проблемы с фундаментом. Ведь он расположен на намытых почвах, которые не очень стабильны. Впрочем, не стоит забывать и о потребностях города.

"Я бы там сделала Сиднейскую оперу. Вот, например, театр Музыкальной комедии вмещает в себя 1500 тысячи человек, но для нашего города нужен зал, чтобы был пятитысячником. У нас таких нет. Только стадионы, но ведь это не всем подходит. Поэтому там можно было бы сделать классную концертную площадку, современную архитектуру", — резюмирует архитектор Ната Головченко.

Архитектор Ната Головченко об отеле "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Что ж, одесситы в основном против восстановления гостиницы "Одесса". Люди хотят видеть новые культурные или инфраструктурные объекты прямо в центре города.

Напомним, совладелец гостиницы "Одесса" Андрей Ставницер у себя на странице в Facebook прокомментировал ночной обстрел.