Забута історія — що відомо про одеський морвокзал

Будівництво морського вокзалу. Фото: livejournal

Одеський морвокзал завжди був пам'яткою міста. Кожен турист вважав за необхідне "потримати на долоні" достославний готель "Одеса", визначаючи свою геолокацію. Але про те, який вигляд мали "морські ворота" під час закладки першого каменю, мало хто знає.

Новини.LIVE підготували цікаві факти про будівництво одеського морського вокзалу.

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Історія одеського морвокзалу

Ні для кого не секрет, що Одеський морський торговельний порт будувався і розширювався одночасно з містом, тому їхня історія так тісно переплетена між собою. Без порту Південна пальміра була б іншою. При цьому спочатку морського вокзалу як такого в Одесі не було. Пасажирські судна швартувалися до Військового молу, де й розташовувалась непомітна двоповерхова будівля, де можна було до 1968 року купити квитки або ж дочекатися свого судна. Потрапити до кас можна було з вулиці Приморської праворуч від Військового узвозу — через портові ворота та залізничні колії.

Одеський порт до будівництва морвокзалу. Фото: google

Вже після Другої світової війни, коли пішло зростання пасажиропотоку, виникла необхідність будівництва в Одеському порту морвокзалу. Перші проєкти на Новому молу з'явилися на початку 50-х років. За своєю архітектурою це були класичні ампірні будівлі, оточені колонадами, портиками та увінчані високим шпилем. Проте реалізацію почали не відразу. З приходом до влади Хрущова проєкт був переглянутий. Змінився не тільки зовнішній вигляд, а й місце розташування. Його пересунули усередину Нового молу і зробили "кубічним", у дусі конструктивізму і функціоналізму, але при цьому зберегли характерні для ампіру колони.

Будівництво одеського морвокзалу. Фото: google

Проєкт морвокзалу в Одесі 1952 року. Фото: google

Готель "Одеса" до і після повномасштабного вторгнення

Цей готель з вершини Потьомкінських сходів виглядав розкішно. Не відразу можна було здогадатися, що він виведений з експлуатації вже багато років.

Зруйнована будівля готелю. Фото: Новини.LIVE

Будівля готелю мала певний футуристичний вигляд: висока біло-синя колона з мутного скла підноситься прямо серед морських вод. Однак ця краса так і не окупилася, через що прийшла в непридатність, хоча було безліч пропозицій про капітальний ремонт готелю.

З 2015 року ходили чутки про можливий перезапуск готелю, але справа так і не зрушила з мертвої точки. Інвестора не знайшли, а будівля зі скла та бетону повільно розвалювалася. І ось зараз вона стала ще одним безмовним нагадуванням нам про "русский мир".

Пам'ятник на морвокзалі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями. Під ударом опинилась нежитлова висотка, зокрема готель "Одеса".