Забытая история — что известно об одесском морвокзале

Строительство морского вокзала. Фото: livejournal

Одесский морвокзал всегда был достопримечательностью города. Каждый турист считал необходимым "подержать на ладони" известную гостиницу "Одесса", определяя свою геолокацию. Но о том, как выглядели "морские ворота" во время закладки первого камня, мало кто знает.

Новини.LIVE подготовили интересные факты о строительстве Одесского морского вокзала.

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История одесского морвокзала

Ни для кого не секрет, что Одесский морской торговый порт строился и расширялся одновременно с городом, поэтому их история так тесно переплетена между собой. Без порта Южная пальмира была бы другой. При этом поначалу морского вокзала как такового в Одессе не было. Пассажирские суда швартовались к Военному молу, где и располагалось незаметное двухэтажное здание, где можно было до 1968 года купить билеты или дождаться своего судна. Попасть в кассы можно было с улицы Приморской справа от Военного спуска через портовые ворота и железнодорожные пути.

Одесский порт для строительства морвокзала. Фото: google

Уже после Второй мировой войны, когда пошел рост пассажиропотока, возникла необходимость строительства в Одесском порту морвокзала. Первые проекты на Новом моле появились в начале 50-х годов. По своей архитектуре это были классические ампирные постройки, окруженные колоннадами, портиками и увенчанные высоким шпилем. Однако реализацию начали не сразу. С приходом к власти Хрущева проект был пересмотрен. Изменился не только внешний вид, но и месторасположение. Его передвинули внутрь Нового мола и сделали "кубическим", в духе конструктивизма и функционализма, но при этом сохранили характерные для ампира колонны.

Строительство одесского морвокзала. Фото: google

Проект морвокзала в Одессе в 1952 году. Фото: google

Отель "Одесса" до и после полномасштабного вторжения

Этот отель с вершины Потемкинской лестницы выглядел роскошно. Не сразу можно было догадаться, что он выведен из строя уже много лет назад.

Разрушенное здание отеля. Фото: Новини.LIVE

Здание отеля выглядело футуристически: высокая бело-синяя колонна из мутного стекла возвышается прямо среди морских вод. Однако эта красота так и не окупилась, из-за чего пришла в негодность, хотя было множество предложений о капитальном ремонте гостиницы.

С 2015 года ходили слухи о возможном перезапуске отеля, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Инвестора не нашли, а здание из стекла и бетона медленно разваливалось. И вот сейчас оно стало еще одним безмолвным напоминанием нам о "русском мире".

Памятник на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 25 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям. Под ударом оказалась нежилая высотка, в том числе гостиница "Одесса".