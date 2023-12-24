Одесский морвокзал в будущем — видение нейросети

Морской порт в Одессе по версии нейросети Leonardo.ai

Одесский морской вокзал всегда был настоящей жемчужиной города, изображение которого печаталось на открытках и почтовых марках. Каждый путешественник испытывал необходимость "зафиксироваться на карте" возле гостиницы "Одесса" и потереть большой палец гигантской скульптуры младенца. Локация была и излюбленным местом прогулок по одесситам, но три месяца назад, в конце сентября, Россия частично уничтожила его.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как выглядел бы Одесский морской вокзал после восстановления.

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История одесского морвокзала

Одесский морской торговый порт имеет свои корни еще со времен основания города в 1794 году. В течение длительного периода город на берегу Черного моря фактически немало достойной морской инфраструктуры. Лишь в 1968 году появилось величественное здание морского вокзала, которое стало важным элементом портового комплекса. Это было огромное здание, имитирующее отвесные обводы пассажирского лайнера, но выполненные из стекла и железобетона.

Морской вокзал Одесского порта в 1967 году. Фото: pastvu

Современный одесский морвокзал

Морвокзал, который мы видим сегодня, был сооружен во второй половине XX века. С этого времени он служит главным узлом для морских пассажирских перевозок и стал непременной частью лица Одессы. В 2016-2018 годах на здании морского вокзала появился новый кинетический фасад. Его обработали несколькими тысячами металлических пластин, которые двигаются во время дуновения ветра и создают "эффект волны". Здание отеля имело определенный футуристический вид.

Морской вокзал Одесского порта в 2010 году. Фото: УНИАН

Поэтому мы предложили нейросети разработать новый дизайн морского порта в футуристическом стиле. Фасад морского вокзала от искусственного интеллекта поражает линиями световых частей и стеклянных структур. Огромные панорамные окна как бы превращают здание в открытое окно к морю. Судя по изображению он имеет несколько этажей.

Морской вокзал Одесского порта по версии нейросети NightCafe

Также нейросеть украсила морской вокзал металлическими конструкциями. Они служат не только элементами декора, но символизируют современность и технологический прогресс. Также искусственный интеллект предложил обустроить и видовые террасы для пассажиров.

Одесский морской вокзал по версии нейросети NightCafe

Видовые террасы Одесского морского вокзала по версии нейросети NightCafe

Обстрел одесского морвокзала

Напомним, в ночь на 25 сентября кафиры обстреляли Одессу, используя БпЛА и ракеты разного базирования. Под ударом оказалась нежилая высотка, в том числе гостиница "Одесса".

Одесский морвокзал после обстрела. Фото: Новости.

Также мы писали, в результате очередной российской атаки на город была разрушена гостиница "Одесса". Здание, которое портило вид на море с Потемкинской лестницы, не нравилось одесситам. Ее между собой горожане называли "бетонным монстром". Сейчас возникает много споров, стоит ли восстанавливать гостиницу?

Добавим, что морвокзал до войны был не только местом, куда заходили лайнеры с туристами, но и своего рода визитной карточкой Одессы. Там любили гулять одесситы и гости города. В летнее время прямо на свежем воздухе под морской бриз проводились концерты, а зимой в концертно-выставочном комплексе давались новогодние представления, проводились выставки и выступали артисты. Что же касается гостиницы "Одесса", то она мало кому нравилась, но, можно сказать, с ней смирились. И вот сейчас от привычного образа морских ворот можно сказать ничего не осталось.