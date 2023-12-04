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В Одесі працюватиме резиденція Святого Миколая — де саме

4 грудня 2023 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі працюватиме резиденція Святого Миколая — де саме
Дитина відкрила подарунок від Миколая. Фото: DRDONDEEMS.COM
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Незабаром в Одесі свої двері для відвідувачів різного віку відчинить резиденція Святого Миколая. Цьогоріч вона розташувалася у  Будинку творчості "Біла акація" на вулиці Комарова.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За словами Буйневич, як саме працюватиме резиденція поки невідомо. Також не планується масових свят зі скупченням людей. 

Однак протягом усього грудня діти з батьками зможуть залишити свій лист з побажаннями.

Турне Святого Миколая

Також протягом грудня Святий Миколай відвідає лікарні, у якій знаходяться важкохворі пацієнти. В першу чергу він відвідає дітей, які мають онкологічні захворювання.

Нагадаємо, що більшість дітей з нетерпінням очікують Дня Святого Миколая, щоб отримати солодощі та інші цікавинки. Щоб організувати дитині веселе святкування, під час вибору подарунка слід обов’язково враховувати стать, вік і вподобання малюка.

Додамо, цьогоріч в усіх навчальних закладах Одеси дозволили провести новорічні свята. Однак урочистості мають відбутися з дотриманням усіх безпекових вимог, зокрема реагуванням на сигнали повітряної тривоги.

Також ми писали, що принцеса Уельська відвідала дитячий банк Sebby's Corner у Барнеті на півночі Лондона. Дружина принца Вільяма запустила ініціативу Центру раннього дитинства Королівського фонду надання підтримки сім'ям з маленькими дітьми напередодні Різдва.

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