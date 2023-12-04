В Одессе будет работать резиденция Святого Николая — где именно

Ребенок открыл подарок от Николая. Фото: DRDONDEEMS.COM

В скором времени в Одессе свои двери для посетителей всех возрастов откроет резиденция Святого Николая. В этом году она разместилась в Доме творчества "Белая акация" на улице Комарова.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По словам Буйневич, как именно будет работать резиденция, пока неизвестно. Также не планируется массовых праздников со скоплением людей.

Однако в течение всего декабря дети с родителями смогут оставить свое письмо с пожеланиями.

Турне Святого Николая

Также в течение декабря Святой Николай посетит больницы, в которой находятся тяжелобольные пациенты. В первую очередь он посетит детей, имеющих онкологические заболевания.

Напомним, что большинство детей с нетерпением ждут Дня Святого Николая, чтобы получить сладости и другие достопримечательности. Чтобы организовать ребенку веселое празднование, при выборе подарка следует обязательно учитывать пол, возраст и предпочтения малыша.

Добавим, во всех учебных заведениях Одессы разрешили провести новогодние праздники. Однако торжества должны состояться с соблюдением всех требований безопасности, в частности реагированием на сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что Уэльская принцесса посетила детский банк Sebby's Corner в Барнете на севере Лондона. Супруга принца Уильяма запустила инициативу Центра раннего детства Королевского фонда оказания поддержки семьям с маленькими детьми в канун Рождества.