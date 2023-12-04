Свято наближається — у навчальних закладах Одеси проведуть урочистості

Новорічне свято у школі. Фото: УНІАН

Цьогоріч в усіх навчальних закладах Одеси дозволили провести новорічні свята. Однак урочистості мають відбутися з дотриманням усіх безпекових вимог, зокрема реагуванням на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте також:

За її словами, в освітніх закладах вже готують вистави до новорічних концертів. Проте не усі дорослі зможуть їх відвідати.

"Зараз всі керівники отримують таку пораду, можна сказати достатньо сувору умову, щоб під час проведення свят кількість дітей і батьків, яких ми можемо запросити, відповідало кількості місць в укриттях", — сказала Буйневич.

Окремо директорка департаменту освіти закликала з розумінням поставитися до цього рішення та після перемоги відсвяткувати повною мірою.

Одеса готується до новорічних свят

Нагадаємо, 2 грудня на вулиці Дерибасівській розпочалися роботи з монтажу новорічної ялинки. Головна красуня та роботи зі встановлення — подарунок містянам від підприємців.

Також ми писали, що одесити починають готуватися до новорічних свят. В одному з гіпермаркетів міста вже з'явилися перші тематичні прикраси та навіть ялинки. Наразі одеські магазини починають наповнюватися тематикою Різдва та Нового року.

Додамо, в Одеській області триває підготовка до новорічних свят, однак не всі вони відбудуться у звичному форматі. У місті Чорноморськ цьогоріч вирішили не встановлювати новорічну ялинку через безпекові заходи. Мер міста зазначив, що наразі це недоречно, адже в країні триває війна.