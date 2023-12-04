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Праздник приближается — в учебных заведениях Одессы проведут торжества

4 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Праздник приближается — в учебных заведениях Одессы проведут торжества
Новогодний праздник в школе. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году во всех учебных заведениях Одессы разрешили провести новогодние праздники. Однако торжества должны состояться с соблюдением всех требований безопасности, в частности реагированием на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, в образовательных учреждениях уже готовят представления к новогодним концертам. Однако не все взрослые смогут посетить их.

"Сейчас все руководители получают такой совет, можно сказать достаточно строгое условие, чтобы во время проведения праздников количество детей и родителей, которых мы можем пригласить, соответствовало количеству мест в укрытиях", — сказала Буйневич.

Отдельно директор департамента образования призвала с пониманием отнестись к этому решению и после победы отпраздновать в полной мере.

Одесса готовится к новогодним праздникам

Напомним, 2 декабря на улице Дерибасовской начались работы по монтажу новогодней елки. Главная красавица и работы по установке — подарок горожанам от предпринимателей.

Также мы писали, что одесситы начинают готовиться к новогодним праздникам. В одном из гипермаркетов города уже появились первые тематические украшения и даже елки. Одесские магазины начинают наполняться тематикой Рождества и Нового года.

Добавим, в Одесской области идет подготовка к новогодним праздникам, однако не все они состоятся в привычном формате. В городе Черноморск в этом году решили не устанавливать новогоднюю елку из-за мер безопасности. Мэр города отметил, что сейчас это неуместно, ведь в стране идет война.

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