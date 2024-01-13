Замёрзший Ланжерон — Одесса в объятиях настоящей зимы

Сосульки укрыли пирс. Фото: Новини.LIVE

Настоящая зима наконец-то пришла в Одессу. Низкие температуры изменили привычный вид городских улиц, но наиболее заметно это на набережной Ланжерона. Замерзшие волны Черного моря украсили береговую линию невероятным ледяным узором. Горожане приходят на побережье, чтобы зафиксировать и насладиться этим невероятным зимним искусством.

Корреспондент Новини.LIVE тоже побывал на набережной и снял замерзший Ланжерон.

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Одесса приняла потрясающий зимний подарок от природы. Обычно теплые берега Черного моря редко видят морозные дни, но в этом году природа приготовила сюрприз — температура упала до 10 градусов мороза. Низкие температуры и штормовой ветер, несколько дней бушевавший в городе, превратили набережную Ланжерона в ледовый пейзаж.

Спуск к морю на пляже Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Снежная набережная в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Черное море еще сопротивляется замерзанию, но набережная уже вся покрыта сосульками, придавшими своеобразный шарм местности. Ими покрыты все перила и даже пирс.

Обледеневшие перила в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сосульки укрыли перила. Фото: Новини.LIVE

Даже при 10 градусах мороза, ощущаемых на все минус 20, горожане продолжают свои традиционные прогулки. В теплых плащах и вязаных шапках одесситы выходят на набережную, приобретя горячие напитки в кафе и кафе, а затем делают фото и видео, фиксируя невероятную красоту зимнего моря.

Парень ходит у моря. Фото: Новини.LIVE

Девушки фотографируют оледенелый пляж Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что зимняя сказка в Одессе держится уже несколько дней, что нетипично для города в последние несколько лет. Так, в начале недели все началось с дождя, постепенно перешедшего в снег. Температура воздуха от плюс 10 до минус 10 изменилась буквально за день. В регион пришел циклон Vanja, который и принес морозы. По прогнозам синоптиков, холод отступит уже с понедельника.

Маленькая снежная баба. Фото: Новини.LIVE

Напомним, искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад. Этот материал вы можете прочитать, нажав на ссылку.