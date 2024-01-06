В Одесі на Ланжероні "моржі" влаштували заплив зі стягами — деталі

Заплив моржів на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Члени "Клубу моржів" Одеси зібралися вдень 6 січня для купання на пляжі "Ланжерон". Вони влаштували традиційний заплив зі стягами міста та України.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.

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Заплив одеських "моржів"

На Ланжероні сьогодні людно, окрім охочих пірнути у воду, щоб очиститися від гріхів, на пляж прийшли й одеські "моржі". Вони влаштували заплив, несучи з собою стяг міста та національний прапор України. Купалися у воді температурою +7 °C. Це дійство присвятили ЗСУ.

"Слава ЗСУ! Слава Україні! Наш заплив був для того, щоб показати, що Одеса — це Україна. Ми українське місто. Вода сьогодні дуже класна. природа нам підіграє завжди, коли ми плаваємо з прапорами", — каже член "Клубу моржів" Іван Папушенко.

Іван Папушенко. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що "моржів" сьогодні було дуже мало. За словами Івана Папушенко, більшість з них наразі на фронті.

"Сьогодні нас мало, бо більшість хлопців зараз в армії. захищають країну. А жінки виїхали за кордон, дуже багато виїхало", — зазначив чоловік.

Чоловіки зі стягами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, католицькі, протестантські та більшість православних церков святкують Хрещення Господнє або Богоявлення. Одесити теж відзначили це свято поринанням у морські води.

Також занурення відбулися і в Києві в освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.