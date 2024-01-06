В Одессе на Ланжероне "моржи" устроили заплыв с флагами — подробности

Заплыв моржей на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

Члены "Клуба моржей" Одессы собрались днем 6 января для купания на пляже "Ланжерон". Они устроили традиционный заплыв с флагами города и Украины.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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Заплыв одесских "моржей"

На Ланжероне сегодня людно, кроме желающих нырнуть в воду, чтобы очиститься от грехов, на пляж пришли и одесские "моржи". Они устроили заплыв, унося с собой флаг города и национальный флаг Украины. Купались в воде температурой +7°C. Это действо посвятили ВСУ.

"Слава ВСУ! Слава Украине! Наш заплыв был для того, чтобы показать, что Одесса — это Украина. Мы украинский город. Вода сегодня очень классная. Природа нам подыгрывает всегда, когда мы плаваем с флагами", — говорит член "Клуба моржей" Иван Папушенко.

Иван Папушенко. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что "моржей" сегодня было очень мало. По словам Ивана Папушенко, большинство из них пока на фронте.

"Сегодня нас мало, потому что большинство ребят сейчас в армии. Они защищают страну. А женщины уехали за границу, очень много уехало", — отметил мужчина.

Мужчины с флагами. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды.

Также погружения произошли и в Киеве в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.