Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе на Ланжероне "моржи" устроили заплыв с флагами — подробности arrow

В Одессе на Ланжероне "моржи" устроили заплыв с флагами — подробности

6 января 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе на Ланжероне "моржи" устроили заплыв с флагами — подробности
Заплыв моржей на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Члены "Клуба моржей" Одессы собрались днем 6 января для купания на пляже "Ланжерон". Они устроили традиционный заплыв с флагами города и Украины.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Заплыв одесских "моржей"

На Ланжероне сегодня людно, кроме желающих нырнуть в воду, чтобы очиститься от грехов, на пляж пришли и одесские "моржи". Они устроили заплыв, унося с собой флаг города и национальный флаг Украины. Купались в воде температурой +7°C. Это действо посвятили ВСУ.

"Слава ВСУ! Слава Украине! Наш заплыв был для того, чтобы показать, что Одесса — это Украина. Мы украинский город. Вода сегодня очень классная. Природа нам подыгрывает всегда, когда мы плаваем с флагами", — говорит член "Клуба моржей" Иван Папушенко.

Иван Папушенко. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что "моржей" сегодня было очень мало. По словам Ивана Папушенко, большинство из них пока на фронте.

"Сегодня нас мало, потому что большинство ребят сейчас в армии. Они защищают страну. А женщины уехали за границу, очень много уехало", — отметил мужчина.

Мужчины с флагами. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды.

Также погружения произошли и в Киеве в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме