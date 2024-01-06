В Одессе на Ланжероне "моржи" устроили заплыв с флагами — подробности
Члены "Клуба моржей" Одессы собрались днем 6 января для купания на пляже "Ланжерон". Они устроили традиционный заплыв с флагами города и Украины.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.
Заплыв одесских "моржей"
На Ланжероне сегодня людно, кроме желающих нырнуть в воду, чтобы очиститься от грехов, на пляж пришли и одесские "моржи". Они устроили заплыв, унося с собой флаг города и национальный флаг Украины. Купались в воде температурой +7°C. Это действо посвятили ВСУ.
"Слава ВСУ! Слава Украине! Наш заплыв был для того, чтобы показать, что Одесса — это Украина. Мы украинский город. Вода сегодня очень классная. Природа нам подыгрывает всегда, когда мы плаваем с флагами", — говорит член "Клуба моржей" Иван Папушенко.
Отметим, что "моржей" сегодня было очень мало. По словам Ивана Папушенко, большинство из них пока на фронте.
"Сегодня нас мало, потому что большинство ребят сейчас в армии. Они защищают страну. А женщины уехали за границу, очень много уехало", — отметил мужчина.
Напомним, сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды.
Также погружения произошли и в Киеве в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.
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