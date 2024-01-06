Водохреще в Одесі — на Ланжероні містяни поринають у холодні морські води

Люди на пляжі Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 січня, католицькі, протестантські та більшість православних церков святкують Хрещення Господнє або Богоявлення. Одесити теж відзначили це свято поринанням у морські води. Зазначимо, що сьогодні температура Чорного моря біля берегів Одеси +7 °C.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Рятувальник фотографує одесита після пірнання у воду. Фото: Новини.LIVE

Водохреще в Одесі

На Ланжероні традиційно людей вистачає — хоча кількість тих, хто прийшов подивитися на дійство, тут явно не менше, ніж тих, що купаються. На березі чергують рятувальники та медики, є також намет, в якому можна переодягнутися. Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко каже, що в цьому році людей закликали утриматися від хрещенських купань.

"Взагалі ДСНС рекомендували утриматися сьогодні від купання, тому що в країні йде війна, і такі заходи не на часі, через скупчення людей. Це може бути небезпечно. Але ми розуміли, що люди все ж прийдуть, і тому, щоб вони були у безпеці — ми створили буквально 2 такі пункти: в Одесі й в Одеському районі", — зазначила речниця.

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Фото: Новини.LIVE

Намет на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Одесити, що прийшли поринути у морські води кажуть, що цього року відчутно тепліше. Більшість купаються на Водохреще постійно.

"Я упродовж року готуюсь до Водохреща. Кожен вівторок ходжу у баню. Тому уже звик", — каже одесит Денис.

Денис, ходить щотижня у баню. Фото: Новини.LIVE

"Водичка дуже добра. Відчуття супер. Але обов’язково потрібно готуватися до цього. За два тижні, кожного дня закалятися холодною водою. Спочатку по 20 секунд, потім по 30 і так далі", — каже одесит Павло.

Павло, заздалегідь готується до занурення в холодну воду. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто раніше поринали у води на Дніпрі. Але сьогодні, цей ритуал вперше провели у морі.

"Водичка супер. Ми не особливо готувалися, бо уже 15 років цим займаємось. Ми раніше на Дніпрі купалися, на Каховському водосховищі, але зараз його уже немає, тому купаємось у морі", — кажуть Олена й Іван.

Олена й Іван. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що категорично заборонено пірнати у крижану воду при гіпертонії, порушеннях мозкового кровообігу, епілепсії, запаленні нирок та бронхолегеневої системи, захворюваннях щитоподібної залози та інфекційних хворобах. Також заборонено купатися взимку тим, хто схильний до серцевих нападів через спазму судин, у кого часто бувають судоми та пневмонія.

Рятувальники на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що українці вперше цього року відзначають релігійне свято Водохреще 6 січня. У Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців в освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.

