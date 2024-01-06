Крещение в Одессе — на Ланжероне горожане погружаются в холодные морские воды

Люди на пляже Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды. Сегодня температура Черного моря у берегов Одессы +7 °C.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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Крещение в Одессе

На Ланжероне традиционно людей хватает — хотя количество пришедших посмотреть на действо здесь явно не меньше, чем купающихся. На берегу дежурят спасатели и медики, есть также палатка, в которой можно переодеться. Представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко говорит, что в этом году людей призывали воздержаться от крещенских купаний.

"Вообще ГСЧС рекомендовали воздержаться сегодня от купания, потому что в стране идет война, и такие меры не ко времени, из-за скопления людей. Это может быть опасно. Но мы понимали, что люди все же придут, и потому, чтобы они были в безопасности — мы создали буквально 2 таких пункта: в Одессе и в Одесском районе», — отметила спикер.

Представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко. Фото: Новини.LIVE

Палатка на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

Пришедшие погрузиться в морские воды Одесситы говорят, что в этом году ощутимо теплее. Большинство купается на Крещение постоянно.

"Я в течение года готовлюсь к Крещению. Каждый вторник хожу в баню. Поэтому уже привык", — говорит одессит Денис.

Денис ходит еженедельно в баню. Фото: Новини.LIVE

"Водичка очень хорошая. Ощущение супер. Но обязательно нужно готовиться к этому. Через две недели, каждый день закаляться холодной водой. Сначала по 20 секунд, потом по 30 и так далее", — говорит одессит Павел.

Павел, предварительно готовится к погружению в холодную воду. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто раньше погружался в воду на Днепре. Но сегодня этот ритуал впервые провели в море.

"Водичка супер. Мы не особо готовились, потому что уже 15 лет этим занимаемся. Мы раньше на Днепре купались, на Каховском водохранилище, но сейчас его уже нет, поэтому купаемся в море", — говорят Елена и Иван.

Елена и Иван. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что категорически запрещено нырять в ледяную воду при гипертонии, нарушениях мозгового кровообращения, эпилепсии, воспалении почек и бронхолегочной системы, заболеваниях щитовидки и инфекционных болезнях. Также запрещено купаться зимой тем, кто подвержен сердечным приступам из-за спазма сосудов, у кого часто бывают судороги и пневмония.

Спасатели на пляже. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что украинцы впервые в этом году отмечают религиозный праздник Крещения 6 января. В Киеве уже состоялись первые погружения местных жителей в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.